ملبغ دینی در مورد موضوع های تبلیغی خویش، علم و آگاهی داشته باشد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مبلغ دینی علاوه بر دارا بودن اطلاعات لازم باید همواره به علم و آگاهی خود بیفزاید و به راه خود ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد زیرا بدون اطلاعات صحیح و اعتقاد جازم نمی تواند دیگران را هدایت کند.

وی با بیان اینکه تبلیغ دینی یکی از ابزارهای مهم فرهنگ سازی در جامعه اسلامی است گفت: از منظر دین مبین اسلام برای رسیدن به هدف، بهره گیری از تبلیغات صحیح ضرورت دارد و اصلی ترین وظیفه رسول اکرم(ص) و پیامبران الهی نیز همین بوده است.

حجت الاسلام سرلکیان با اشاره به اینکه اراده، صلابت و قاطعیت در اجرای فرمان الهی و صبر بر مشکلات و گرفتاریها لازمه وجودی یک مبلغ دینی است خاطرنشان کرد: بدون تردید، برای مردم جهان و بویژه مسلمانان شناختن ابعاد و زوایای برنامه های متعالی اسلام و آگاهی از اهداف و انگیزه های آن ضرورتی انکارناپذیر است تا بتوانند با معرفت کامل به اندیشه های آسمانی آن آگاه شده و دستوراتش را عمل نمایند.

وی با بیان اینکه اعزام مبلغ در دهه اول محرم امسال به صورت گسترده ای انجام شد اظهار داشت: این اعزام ها در سطح استان افزایش پیدا کرد و استقبال خوبی از سوی مردم و هیئات مذهبی صورت گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: به لحاظ برنامه ریزی های مطلوبی که در جلسات شورای تبلیغ انجام شد شاهد برنامه های فرهنگی و تبلیغی خوبی در ماه محرم بودیم که امیدوار هستیم همچنان در مراسمات مذهبی و دینی دیگر این برنامه ها ادامه پیدا کند.