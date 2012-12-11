به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه پویانمایی "خمره" برگرفته از کتاب خمره نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به تهیهکنندگی مرکز صبا و به کارگردانی علی احمدی در 13 قسمت 10 دقیقهای و با تکنیک کات اوت تولید شده و هم اکنون در کنداکتور پخش شبکه پویا قرار گرفته است.
هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده مطرح در عرصه ادبیات کودک و نوجوان ایران است که آثار تصویری زیادی بر اساس نوشتههایش ساخته شده است و ساخته شدن این انیمیشن بر اساس کتاب "خمره" نمونهای از توجه کارگردانها به اقتباسهای ادبی است.
داستان "خمره" در یک روستا اطراف کرمان میگذرد که روال زندگی در آن به نوع زیبا و پاکش در جریان است و مدرسهای وجود دارد که دانش آموزان آن را کودکان اهالی روستا تشکیل میدهند و به صورت مشترک در کلاسهای درس شرکت میکنند.
این داستان در فصل زمستان میگذرد و با توجه به اقلیم جغرافیایی منطقه هوا بسیار سرد میشود و مدیر مدرسه که جوان پاک و در عین حال کم سن و سال است و خود در همان مدرسه زندگی میکند مشغول تربیت و تعلیم بچهها است.
بچهها باید برای رفع عطش از خمرهای که گوشه مدرسه است استفاده کنند و داستان از آنجا شروع میشود که یک روز صبح که به مدرسه میآیند متوجه میشوند که خمره شکسته است. وقتی آنها درصدد پیدا کردن مسبب این کار بر میآیند در فاصله پیدا کردن مجرم محاورههای زیادی میشود تا آنجا که مدیر مدرسه آقای صمدی درمییابد علت شکستن خمره سرمای شب و ترک بر اثر شدت برودت بوده است و به همین خاطر مدیر، بچهها و اهالی در پی ترمیم خمره بر میآیند. این موضوع اتفاقات جالب و جذابی را شکل میدهد و از آنجا که بچهها مجبورند برای آب خوردن به لب چشمه بروند کششهای داستانی بسیاری شکل میگیرد.
علی احمدی کارگردان "خمره" درباره این انیمیشن گفت: داستان حواشی بسیار جذاب و قابل توجهی دارد و با توجه به یک اتفاق در یک جامعه کوچک با افکار و نظرات مختلف، به بررسی و حل مشکل میپردازد. به همین دلیل جامعه به زیبایی و نوع روابط آن به خوبی مطرح میشود.
وی افزود: کار از نظر انیمیت و طراحی شخصیت و دیزاین کلی، جنسی متفاوت داشته که شاید همین امر ویژگی خاص خمره باشد. داستان نیز یک روال رئال با فراز و نشیبهای فراوان دارد اما نظر هوشنگ کرمانی و نویسندگان فیلمنامه، رئال و فانتزی با یکدیگر ادغام شده تا از قابلیتهای فیلمنامه انیمیشن به خوبی استفاده شود
به گزارش مهر، پخش مجموعه پویانمایی "خمره" از روز جمعه 24 آذر ماه ساعت 17 شروع میشود.
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