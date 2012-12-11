راهول گاندی در انتخابات 2014 شرکت خواهد کرد/ خانواده گاندی ها در رویای نخست وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، احمد پاتل گفت: راحول گاندی رهبری حزب را در انتخابات آتی بر عهده خواهد گرفت و برای دست یافتن به کرسی پارلمان تلاش خواهد کرد.

پاتل که همچنین از مشاوران سونیا گاندی رهبر ائتلاف اتحاد ترقی (UPA) نیز است جایگاه راهول در حزب را به عنوان نفر دوم بر شمرد. حزبی که سونیا گاندی، همسر راجیو گاندی نخست وزیر اسبق ترور شده هند رهبری آن را بر عهده دارد.

این روزنامه می نویسد: در واقع این روند تقویت کننده این باور رو به رشد است که فرزند خانواده گاندی نامزد کنگره برای احراز سمت نخست وزیری در سال 2014 خواهد بود.

پی سی. چاکو سخنگوی حزب در دهلی نو ضمن انعکاس و تائید نظرات پاتل گفت که سونیا گاندی رهبر عالی حزب خواهد بود. وی به این اشاره نکرد در صورتی که راهول به عنوان نامزد نخست وزیر شود، سونیا گاندی بار دیگر این سمت را برای خود حفظ خواهد کرد یا خیر.