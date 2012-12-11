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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۷

حجت الاسلام مغیثی:

انتقال پیام عاشورا به مردم رسالت‌ اصلی مداحان در عصر حاضر است

انتقال پیام عاشورا به مردم رسالت‌ اصلی مداحان در عصر حاضر است

نهاوند - خبرگزاری مهر: امام جمعه نهاوند گفت: انتقال پیام عاشورا و وصف حال عدالت‌خواهی اباعبدالله‌الحسین(ع) به مردم، رسالت‌ مهم مداحان در عصر حاضر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گردهمایی مداحان شهرستان نهاوند که شامگاه دوشنبه در مکان مجمع الذاکرین نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: پیام‌های بسیاری در واقعه عاشورا و نهضت قیام امام حسین(ع) وجود دارد که تبیین اهداف و فلسفه این قیام جاویدان از عمده وظایف مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) است.

وی گفت: سخنرانی‌های امام حسین(ع)، آغاز حرکت کاروان و اتفاقاتی بود که در کربلا روی داد و سخنان، ایراد خطبه‌ها و بیانات کوبنده حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) نیز بیانگر پیام‌های مهم و ارزشمندی است که مداحان باید آنها را به ذهن و یاد مردم و جوانان بسپارند.

وی اظهار داشت: مداحان و مبلغین باید پیام‌های این رویدادهای عظیم تاریخی را با استناد به منابع موثق در مداحی‌های خود عنوان کنند و موجب تفکر و تأمل مردم اقشار مختلف جامعه در پیام‌های این جریان تاریخی بزرگ باشند.

امام جمعه نهاوند افزود: مداحان باید بدانند که در هر مکانی چه بخوانند و در مقابل هر شخصی از چه اشعاری استفاده کنند و به طور کلی سلایق و دانش اقشار مختلف جامعه را بررسی کنند و هدفشان فقط گریاندن مردم نباشد.

وی گفت: مداحان و مبلغین باید هدایت افکار مردم برای تأمل در اهداف نهضت عاشورا را در اولویت‌های برنامه های خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: مداحان، طلاب و مبلغین مذهبی به عنوان پرچم داران دفاع از حریم ولایت به شمار می آیند و در این راه باید برای مایوس کردن دشمنان و فتنه گران از تمام توان خود استفاده کنند.

حجت الاسلام مغیثی گفت: مداحان باید با دفاع از حریم ولایت بعنوان ستون خیمه انقلاب، مطالب و اشعار را بیان و با حق گویی و پرهیز از خرافه ها و مطالب غیرمستند در راه روشنگری و القای حقایق تلاش کنند.

وی گفت: مداحی و تبلیغ از پایگاه‌های ارزشمند نشر معارف ناب اسلام و مکتب سرخ حسینی است و امام حسین(ع) به شاعر، مداح و مبلغ گزافه‌گو نیاز ندارد زیرا حادثه کربلا حادثه‌ای روشن بر پایه عقل و دینمداری است.

کد مطلب 1763195

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