اتحادیه اروپا شهرک سازی اسرائیل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا شب گذشته به اسرائیل هشدار داد که اگر برنامه خود برای ساخت بیش از سه هزار واحد مسکونی را ادامه بدهد باید منتظر پیامدهای کلی آن از سوی اروپا باشد.

وزیران خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا در نشست شب گذشته خود اعلام کردند که برنامه اسرائیل برای توسعه شهرک های یهودی در بیت المقدس شرقی و کرانه باختری و بویژه پروژه E1 به شدت آنها را نگران کرده است.

اسرائیل با این اقدام خود زنگ خطری را به صدا درآورده که حکایت از تصمیم تل آویو برای منطقه بندی و گسترش بخشی به نام "ای یک" (E1) دارد.

این پروژه با انتقادات شدید بین المللی همراه بوده چون با تکمیل آن جنوب و شمال کرانه باختری از هم جدا می شوند و بدین ترتیب تشکیل کشور مستقل فلسطین با مشکل روبرو می شود.