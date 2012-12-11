وقفیات جدید در راستای نیاز جامعه باشد/ وجود 42 هزار رقبه موقوفه در استان یزد

حجت الاسلام غلامرضا عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویت های اصلی اوقاف و امور خیریه شناسایی نیازهای وقفی جامعه امروز و هدایت واقفین برای وقفیات جدید است.

وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه وقفیات جدید برای نیازهای امروز یک ضرورت است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وقفیات بدون درآمدن نیازمند پشتیبانی و حمایت هستند

عادل گفت: بسیاری از موقوفات با توجه به اینکه درآمد کافی ندارند به عنوان مثال زمین های کشاورزی که به دلیل خشکسالی به صورت بایر در آمده اند نیاز مند پشتیبانی برای احیا هستند.

وی ادامه داد: در این زمینه و با لحاظ قوانین شرعی می توان با سرمایه گذاری در بسیاری از این موقوفه ها که قابلیت استفاده دیگری دارند، علاوه بر عمل به نیت واقف، به جامعه نیز خدمت رسانی کرد و در این زمینه نهادها، ادارات و اشخاصی که تمکن مالی دارند باید یاری رسان اوقاف باشند.

درآمد موقوفات امامزادگان به طور عمده در زمینه عمرانی هزینه می شود

عادل یکی از مشکلات ادارات اوقاف و امور خیریه را بحث بودجه دانست و اظهار داشت: در بحث عمرانی و در بخش امامزادگان کارهای عمرانی بسیاری در حال انجام است که عمدتأ از طریق کمک های خیری مردمی صورت می گیرد و در آمد موقوفات نیز که بسیار ناچیز است در راستای فعالیت های فوق هزینه می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین از وجود 12 هزار موقوفه شامل بیش از 42 هزار رقبه موقوفه در این استان خبر داد.