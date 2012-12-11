ایران فرصت حضور در 35 نمایشگاه بین المللی گردشگری را از دست داد

اکبر غمخوار به خبرنگار مهر گفت: فهرست 35 نمایشگاه بین المللی گردشگری را تهیه کرده ایم که از اول سال تا پایان سال در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود از این تعداد 25 نمایشگاه در سطح منطقه ای برگزار شده و یا می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از این نمایشگاهها برگزار شده است و ما فرصت حضور در آن را از دست داده ایم.

غمخوار گفت: فرایند بازاریابی و جذب گردشگر خارجی یک زنجیره است و حضور ایران در نمایشگاههای بین المللی گردشگری یکی از این زنجیرها به حساب می آید. اگر تمام فعالیتهای تبلیغاتی گردشگری ایران انجام شود می تواند نقش بازاریابی را در گردشگری تکمیل کند.

وی یکی از عوامل موثر در جذب گردشگر را مباحث سیاسی عنوان کرد و گفت: اگر روابط سیاسی یک کشور با کشورهای دیگر مناسب باشد و کشورهای خارجی ما را در لیست ممنوعه برای فرستادن گردشگر به حساب نیاورند شهروندان آنها می تواند به ایران سفر کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از این عوامل فراهم بودن امکانات مورد نیاز گردشگران است. به عنوان مثال باید تاسیسات زیر بنایی گردشگری اعم از فرودگاهها، پایانه ها، هتلها و .. فراهم باشد چراکه تاثیر زیادی در گردشگری دارد. اما بحث تجربیات گردشگران نیز موضوع مهمی به حساب می آید. اگرمی خواهیم به عنوان یک مقصد توریستی بین المللی شناخته شویم باید درنمایشگاهها، رسانه های دیداری و نوشتاری حضور داشته باشیم.

وی به تبلیغات میدانی ترکیه در ایران اشاره کرد و گفت: ترکیه برای جذب گردشگران ایرانی روی اتوبوسهای سطح شهر تهران حتی مترو تبلیغات گردشگری دارد اما ما چقدر توانسته ایم در تبلیغات میدانی ترکیه حضور داشته باشیم.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران گفت: گردشگران از طریق آژانسهای مسافرتی و یا مراکزی که از طریق نمایشگاهها جاذبه های گردشگری ایران را شناخته باشد به ایران می آیند.

وی گفت: این شرکتها شناخت قبلی خود را از ایران به دست آورده اند.

وی افزود: توریست به جایی می رود که چهار مولفه اصلی دستری راحت، گمرک آسان، حمل و نقل مناسب و امکانات مورد نیاز گردشگری را داشته باشد. اما تبلیغات نیز در تصور ذهنی گردشگران نقش بسزایی دارد. باید بدانیم این تصور ذهنی را چطور باید ساخت. یکی از این راهها شرکت در نمایشگاهها و کنفرانسهای گردشگری است چراکه نمایشگاهها نقش اصلاح تصور ذهنی آژانس های گردشگری را برعهده دارند از سوی دیگر این شرکتها و آژانس ها هستند که گردشگران را به دنیا می فرستند.

غمخوار درمورد اظهار نظر معاون گردشگری و اینکه شرکت در نمایشگاهها گردشگری خارجی تنها نیم درصد در ورود گردشگران تاثیر دارد، گفت: باید بررسی شود که این آمار از کجا به دست آمده است.

وی ادامه داد: در تمام دنیا رسالت معرفی یک کشور به عنوان یک مقصد توریست برعهده دولتها است و بخش خصوصی باید از این فرصت استفاده کند و برای اجرایی کردن برنامه ها تلاش کند.