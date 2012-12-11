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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۴

رستمیان:

تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به بارش برف و باران و وجود مه غلیظ در محورهای مواصلاتی استان زنجان ‌گفت: تردد در گردنه های استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

سارا رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر بارش برف در برخی جاده های مواصلاتی و بخصوص گردنه های استان وجود دارد افزود: با توجه به بارش برف و باران تمامی محورهای مواصلاتی این استان لغزنده است و رانندگی در آن نیاز به رعایت احتیاط لازم دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر محور زنجان به دندی گردنه های قلی کندی و چایرلو، گردنه خانچایی محور زنجان- طارم، محور تهم چورزق بارش برف را شاهد هستیم که از ساعات اولیه برف روبی توسط راهداران صورت گرفته و تردد در این محورها با استفاده از زنجیر چرفق امکانپذیر است.

رستمیان افزود: در آزادراه زنجان-تهران و زنجان-تبریز هم بارش شدید باران وجود دارد و با توجه  به لغزنده بودن سطح جاده از رانندگان درخواست می شود با رعایت سرعت مطئمنه و احتیاط لازم تردد کنند.

رستمیان با بیان اینکه هم اکنون هیچ یک از محورهای مواصلاتی این استان مصدود نیست افزود: در حال حاضر با توجه به مه آلوده بودن برخی محورهای مواصلاتی استان همانمند سلطانیه خدابنده و زنجان - بیجار از رانندگانی که قصد تردد در در این محورها را دارند درخواست می شود اصول ایمنی را رعایت کند.

 کارشناس اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: شهروندان می توانند برای کسب اطلاعات از وضعیت راه ها پیش از آغاز سفر با شماره تلفن گویای 141 تماس حاصل کنند.

 

کد مطلب 1763205

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