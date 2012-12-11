دانش آموز ساروی بر اثر ضرب و شتم معلم دچار تشنج شد

ابراهیم ولاشی پدر دانش آموز صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حادثه روز گذشته در کلاس درس برای پسرم رخ داده است.



وی دلیل وقوع این حادثه را به همراه نداشتن دفتر مشق توسط فرزندش اعلام کرده است .

پدر دانش آموز یادآور شد: دیروز فرزندم را برای مداوا به بیمارستان امام خمینی (ره) بردم و پزشک معالج وی پس از معاینات انجام شده، هشدار مغزی اعلام کرد.



ولاشی با اشاره به اینکه پسر وی تاکنون سابقه بیماری نداشته است، گفت: اگر پسرم دچارعارضه مغزی یا فلج یکی از اعضای خود شود باید چه کسی پاسخگوی این موضوع باشد.



پدر دانش آموز از مسئولان آموزش پرورش خواست با شخص خاطی برخود جدی صورت گیرد.



ابولفضل ولاشی، دانش آموز کلاس سوم ابتدایی دبستان صادقیه ناحیه یک ساری واقع در بلوار کشاورز است.