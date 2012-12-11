سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان با وجود ادامه بارش برف و باران بدون مشکل ادامه دارد با توجه به بارش برف به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

وی با اشاره به آغاز بارش برف و باران در سراسر استان ادامه داد: طرح زمستانی از روز گذشته آغاز شده و عوامل همکار در اجرای طرح از روز گذشته (20 آذر)در سطح جاده‌ها مستقر شده‌اند تا امنیت محورهای مواصلاتی تامین شود.

سرهنگ شیرمحمدی افزود: بارش برف که بسیاری از نقاط استان زنجان را سفید پوش کرده است در برخی محورهای مواصلاتی استان همچنان ادامه دارد با این شرایط تردد در همه جاده‌ها انجام می‌شود.

جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: همه محورهای مواصلاتی استان باز است و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و با به همراه داشتن وسائل ایمنی در این محورها تردد کنند.

سرهنگ شیرمحمدی با اشاره به اینکه از امروز به همراه داشتن زنجیرچرخ از سوی ماموران پلیس راه کنترل خواهد شد افزود: اگر راننده‌ای زنجیر چرخ به همراه نداشته باشد برابر قانون 30 هزار تومان جریمه خواهد شد.

