استفاده از ظرفیت عظیم دانشگاهیان در ایام محرم و صفر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در مراسم اختتامیه سوگواره ملی مشکات که در دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد، گفت: دو ماه محرم و صفر که با نام امام حسین (ع) مزین شده است ذخیره تمام نشدنی است که به اعتقاد صاحب نظران می توان از این ذخیره تمام نشدنی استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دو ماه صفر و محرم در نیم سال تحصیلی دانشگاهها قرار دارد، از همکاران دانشگاهی درخواست کرده ایم که برای این دو ماه برنامه داشته و از ظرفیت عظیم دانشجویی و اعضای هیات علمی در این دو ماه استفاده کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به جشنواره ملی مشکات و ارج نهادن به فعالیت های دانشجویی در ایام محرم و صفر اشاره کرد و گفت: توجه به این ذخیره تمام نشدنی اسلام و ارج نهادن به فعالیت دانشجویان در این زمینه، حرکت خوبی است که برای اولین بار آغاز شده و امیدواریم که ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما دارای ذخایر غنی فرهنگی و معنوی هستیم و اگر تقویم کشورمان را ورق بزنیم روزی نیست که واقعه فرهنگی یا اجتماعی در آن روز رخ نداده باشد.

خواجه سروی خطاب به دانشجویان گفت: انقلاب اسلامی ایران وظیفه مهم خود یعنی احیای تمدن نوین ایرانی اسلامی را پذیرفته و به جهانیان اعلام کرده و اکنون این وظیفه دانشگاهیان است که این بار را بر دوش خود حمل کرده و به مقصد برسانند.

وی افزود: اعتقاد ما این است که بیش از 4 میلیون و 400 هزار دانشجو و یکصد هزار استاد جزء نخبه ترین و پاک ترین و فعال ترین فرزندان این کشور هستند و می توانند در این زمینه فعالیت های زیادی در این زمینه انجام دهند.