96 واحد مسکن مهر برای طلاب نهاوند احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند از ساخت 96 واحد مسکن مهر برای طلاب نهاوند خبر داد.

حجت الاسلام حسین گروسی اظهار داشت: این پروژه مسکونی با بکار گیری مصالح با کیفیت زیر نظر مهندسان و کارشناسان فنی وزارت مسکن و شهرسازی آماده تحویل به اعضای تعاونی است.

حجت الاسلام گروسی یادآور شد: براساس نظر کارشناسان و مهندسان پروژه ۹۶واحدی طلاب نهاوند از جمله سازه هایی است که در نوع خود با بکار بردن مصالح با کیفیت زیر نظر کارشناسان و مشاوران از لحاظ کیفیت ساخت و ساز در استان همدان بی نظیر است.

اعزام 1799 مبلغ دینی به استان همدان در محرم امسال

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: در ماه محرم امسال 1799 مبلغ دینی به مناطق مختلف استان همدان اعزام شدند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه اظهار داشت: این مبلغان به مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، هیئات مذهبی، مدارس و دستگاه های دولتی در سراسر استان همدان اعزام شدند.

وی افزود: 300 نفر از بانوان مبلغه حوزوی نیز برای جلسات و هیئات بانوان ساماندهی و اعزام شدند تا از این ظرفیت بزرگ برای بیان احکام دین، نشر معارف اهل بیت(ع) و آگاه کردن گروه های مختلف جامعه با امور دینی استفاده شود.

آزادیخواه ادامه داد: روحانیان اعزامی در مناطق تبلیغی علاوه بر برگزاری مراسم مذهبی و انجام سخنرانی به اجرای برنامه های فرهنگی و برگزاری کلاس های آموزش احکام و قرآن اقدام کردند.

کمبود اعتباراساسی ترین مشکل نهضت قرآن آموزی است

کارشناس قرانی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان کمبود اعتبار را اساسی ترین مشکل نهضت قرآن آموزی عنوان کرد.

رضا شریفی راد گفت: اجرای طرح نهضت قرآن آموزی مستلزم اختصاص بیشتر وبموقع اعتبارات است.

وی گفت: در کشوری که براساس قرآن اداره می شود، نباید اعتبارات قرآنی نادیده گرفته شود.

شریفی راد عنوان کرد: در شرایطی که استکبار جهانی با ترفندهای مختلف اینترنتی وماهواره ای باورهای قرآنی ودینی جوانان ونوجوانان یعنی سرمایه های اصلی مملکت را هدف قرار داده است، اعتبارات قرآنی باید افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با گذشت بیش از دو ماه از شش ماهه دوم سال جاری به علت کمبود اعتبار هنوز سهمیه کلاس های اموزش قرآن کریم خانه های قرآن روستایی و موسسات قرآنی اعلام نشده است.

برگزاری 10 گفتمان دینی در تویسرکان

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از برگزاری 10 نشست گفتمان دینی کارگاهی در دهه دوم محرم در مدارس این شهرستان خبر داد.

محمد موسی جوکار اظهار داشت: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با اداره آموزش و پرورش، 10 گفتمان دینی در مدارس این شهرستان برگزار شد.

وی گفت: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت عاشورا برای تبیین حقانیت و مظلومیت اهل بیت پیامبر(ص) و پاسخگویی به سئوالات عقیدتی و رفع شبهات فکری نسل جوان و نوجوان از موضوعات این گفتمان ها بوده است.

فعالیت 41 مدرسه قرآنی شهرستان تویسرکان

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی و دبیر شورای قرآنی تویسرکان از فعالیت 41 مدرسه قرآنی در سه شهر،دو بخش و7 دهستان این شهرسستان خبر داد.

حجت الاسلام علی کاروند گفت: 21 باب از این مراکز قرآنی در سه شهر تویسرکان، فرسفج و سرکان در حال آموزش قرآن کریم در سطوح مختلف هستند.

وی افزود: 15 باب خانه قرآن وابسته به اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان نیز در شش روستای بخش قلقلرود و 9 روستای بخش مرکزی این شهرستان فعالیت می کنند.

دبیر شورای قرآنی تویسرکان با بیان اینکه مراکز قرآنی این شهرستان جمعیتی افزون بر 107 نفر هزار جمعیت شهری و روستایی را زیر پوشش فعالیت های قرآنی دارند، ادامه داد: پنج موسسه قرآنی غیرانتفاعی نیز زیر نظر شورای قرآنی در این شهرستان به آموزش حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم مشغول هستند.

تشکیل حلقه های مطالعه و تفسیر نهج البلاغه در کبودراهنگ

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ گفت: حلقه های مطالعه و تفسیر نهج البلاغه در کبودراهنگ توسط فعالان فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تشکیل شد.

حجت الاسلام حسین علی قمری نیا با بیان اینکه نهج البلاغه راهنمای مناسبی برای زندگی فردی و اجتماعی هر فرد است از تشکیل حلقه های مطالعه و تفسیر نهج البلاغه توسط فعالان فرهنگی اداره خبر داد.

حجت الاسلام حسین علی قمری نیا کتاب تفسیر نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی را منبع این حلقه ها ذکر کرد و گفت: رسالت اعضای این حلقه ها جذب آحاد مردم به ویژه جوانان به مطالعه و درک معانی نهج البلاغه و به کارگیری آن در تمام شئونات زندگی است.

وی گفت: این حلقه ها پنج شنبه هر هفته در حسینیه امامزاده خاتون کبودراهنگ همراه با حضور فعالان، دانشجویان و عموم بانوان تشکیل می شود.

طرح مبشران هدایت در تویسرکان برگزار شد

مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان از اجرای طرح مبشران هدایت در روستاهای فاقد روحانی این شهرستان خبر داد.

رضا شریفی راد گفت: طرح فرهنگی تبلیغی مبشران هدایت در قالب اعزام روحانی در شب های جمعه به روستاهای فاقد روحانی از ابتدای آذر ماه جاری درحال اجرا است.

وی هدف از اجرای این طرح را ترویج فرهنگ انسان ساز نماز و برپایی نماز جماعت در روستاها اعلام کرد و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با نمازگزاران پیرامون نماز، احکام و مسائل روز را از دیگر برنامه های طرح مبشران هدایت در روستاهای تابعه شهرستان تویسرکان برشمرد.

وی گفت: این طرح با همکاری حوزه علمیه شیخ علیخانی تویسرکان در حال اجرا است.