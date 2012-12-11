جاده ارتباطی درگز- سبزوار از طریق ارتفاعات الله اکبر عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدزاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با دو رویکرد صاحب نظر فنی و مدعی العموم اظهار کرد: پروژه مذکور قطعا حسب نظرات اولیه اینجانب بدلیل عبور از ارتفاعات دارای صعوبت بوده و ناگزیر از اجرای سازه های خاص نظیر تونل، بهمن گیر، باند کندرو و ... خواهد بود.

عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: نکات مهم در قبال تعیین و تصویب مسیر، ابتدا تأمین حداقل ضوابط احداث بزرگراهی بوده و قطعا بحث احتراز از واریانت های پر هزینه و آفتابگیر بودن مسیر و اساساً ایمن بودن مسیر در همه فصول سال و سهولت اجرا باید مبنا تصمیم گیری باشد.

محمدزاده با بیان نقش مهم اجرای این پروژه در اقتصاد استان و کشور در موضوع صادرات و واردات گفت: عملا مهم ترین مؤلفه تحریک توسعه شهرستان مرزی درگز بوده و نباید بیشتر از این دچار فرصت سوزی شود و خواسته اساسی مردم این شهرستان با دفع وقت مواجه شود.

وی از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان یاد کرد و افزود: تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولین راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، وزیر راه و شهرسازی، مشاور مطالعات و سازمان نقشه برداری کشور در خصوص این پروژه گذاشته شده و نهایتاً بر حسب نتایج مطالعات مطلوبترین مسیر جهت احداث جاده ارتباطی درگز- سبزوار پیشنهاد و با اکثریت آراء مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم شهرستان درگز در مجلس شورای اسلامی زمان پیش بینی شده برای ارائه دفترچه های مطالعات به وزارت راه و شهرسازی را 40 روز آینده اعلام کرد و گفت: انشالله پس از تهیه و ارائه مسیر مصوب نیز در محل میخ کوبی خواهد شد.

محمدزاده ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران که ظرف مدت شش ماه بالاخره توجه به خواسته به حق مردم خداجوی شهرستان درگز را عملاً در مسیر قانونی نهادینه کردند اظهار کرد: با اعلام عزم جدی در خصوص اجرایی شدن این پروژه با عنایت به نقشی که در مقیاس ملی و استانی داشته و موجبات توسعه هر چه بیشتر شهرستان های درگز، قوچان، سرولایت و سبزوار را فراهم خواهد آورد.