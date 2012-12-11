برگزاری 302 دوره آموزشی برای فرهنگیان/مسابقه خاطره نویسی برگزار می شود

فرهنگ ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال 91 تا پایان شهریور ماه تعداد 302 دوره آموزشی ضمن خدمت با عناوین مختلف با شرکت فرهنگیان در سطح شهرستان ها و مناطق تابعه استان برگزار شده است.

وی افزود: در این دوره های آموزشی تعداد شش هزار و 690 نفر معادل 672 هزار و 966 ساعت شرکت کرده اند که از این تعداد چهار هزار نفر در دوره های تخصصی پایه های دوم و ششم ابتدایی شرکت کرده اند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان کل دوره آموزشی برگزار شده در سال گذشته را یک میلیون و 818 هزار و 528 ساعت عنوان کرد و ادامه داد: به طور میانگین هر نفر 70 ساعت در این دوره ها شرکت کرده است.

ملک محمدی یادآور شد: بیشتر دوره های آموزشی برگزار شده در راستای استقرار ساختار جدید آموزشی 3-3-6 و آمادگی معلمان پایه های دوم و ششم ابتدایی با کتب جدید التالیف و معلمان جدید الورود برگزار شده است.

برگزاری مسابقه خاطره نویسی در بین آموزشیاران وسواد آموزان استان

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری مسابقه خاطره نویسی در بین آموزشیاران و سواد آموزان استان خبرداد.

اکبر عظیمی بیان کرد: این مسابقه همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفتم دی ماه سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی در بین کلیه آموزشیاران شاغل، آموزشیاران استخدام شده و یا تعیین تکلیف شده و همچنین سواد آموزان جاری دوره های سواد آموزی، تکمیلی و کارکنان حوزه های ستادی استانی و شهرستانی برگزار می شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری مسابقه گفت: شرکت کنندگان می توانند خاطرات خود را از یکم تا 20 دی ماه 91 به ادارات محل خدمت خود تحویل و در این مسابقه شرکت کنند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه موضوع مسابقه خاطره نویسی در ارتباط با سواد آموزی است، افزود: خاطرات ارائه شده توسط کارکنان و آموزشیاران در دو صفحه a4 و تایپ شده و خاطرات مربوطه به سواد آموزان باید به صورت دست نویس و حتما با خط سوادآموزان باشد.

عظیمی اظهار داشت: خاطرات حتما باید مربوط به خود نویسنده بوده و از نقل قول خاطرات دیگران خودداری شود.

دوره آموزش خانواده ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار شد

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از برگزاری 30 کارگاه آموزشی ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور اولیای دانش آموزان در استان خبرداد.

امید سهراب نژاد بیان کرد: این کارگاه آموزشی با حضور 200 نفر از اولیا از 15 آذر ماه در سطح شهرستان های قروه، کامیاران، بیجار، نواحی یک و دو سنندج، سقز، مریوان و بانه آغاز شده و در مجموع شش هزار نفر در این دوره حضور دارند.

وی دادن آگاهی و اطلاعات لازم به والدین در خصوص آسیب های اجتماعی، آشنا کردن اولیاء با علائم و آثار گرفتاری فرزندان در دام بزهکاری و آسیب های اجتماعی و افزایش مهارت اولیاء در مورد نحوه رفتار با فرزندان و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از اهداف کلی این دوره آموزشی بر شمرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان با بیان اینکه آموزش مهارت های زندگی، مهارت های فرزند پروری و رفتار با نوجوانان و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از سرفصل های آموزشی این دوره است، ادامه داد: کارگاه های آموزش خانواده والدین ویژه پیشگیری از آسیب های اجتماعی مبتنی بر آموزش حضوری والدین و به صورت کارگاهی برگزار می شود.

سهراب نژاد با اشاره به اینکه این طرح در مدارس راهنمایی و متوسطه و ویژه والدین دانش آموزان این مدارس است، گفت: هر دوره شامل سه کارگاه آموزشی به میزان شش ساعت در سه جلسه است.

وی افزود: تعداد هشت دوره، شامل 24 کارگاه آموزشی ویژه مدیران و معاونین آموزشی، مشاوران، مربیان پرورشی، مراقبین سلامت و معلمین ورزش مدارس راهنمایی و متوسطه با عنوان کارگاه آموزشی کارکنان مدارس راهنمایی و متوسطه در شهرهای قروه، سقز و نواحی یک و دو سنندج برگزار می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان بیان کرد: این دوره شامل سه کارگاه آموزشی دو ساعته است که ارتباط موثر با دانش آموز، شناخت عوامل محافظ و خطر و روش های پیشگیری اولیه از اعتیاد از موضوعات این کارگاه های آموزشی است.