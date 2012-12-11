جدال چابکسواران با حوادث در کورس/ آتیه فراموش شده سوارکاران

به گزارش خبرنگار مهر، بروز حادثه در کورس هفته گذشته مسابقات اسبدوانی پاییزه گلستان در آق قلا، زنگ هشداری است تا بیش از گذشته برای تامین سلامت و آتیه چابکسواران برنامه ریزی شود.

در مسابقات هفته گذشته، چابکسوار ستار مهرانی با اسب ورزشی دلسان در دور ششم در حین مسابقه اسبدوانی به دلیل برخورد دو اسب و به هم خوردن تعادل به زمین افتاد و برخورد اسب با دو اسب دیگر نیز سبب شد تا دو چابکسوار دیگر نیزبه زمین افتند.

در این حادثه چابکسوار ستار مهرانی که از سوارکاران بنام و برجسته گلستان است، دچار مصدومیت جزئی شد و پس از انتقال به بیمارستان مداوا شد و دو چابکسوار دیگر بنام کمال دالیجه عطاء و باستان نیز بصورت سرپایی مداوا شدند.

حوادث مسابقات اسبدوانی در گلستان در سالهای گذشته نیز حتی مرگ چابکسوار و اسب را در پی داشته است و در برخی موارد نیز منجر به آسیب دیدگی سوارکار و یا اسب شده است.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان، بیمه چابکسواران را از جمله نیازها برشمرد و گفت: چابکسواران در حین مسابقه و یا تمرین از بیمه ورزشی به صورت بی نام برخوردارند.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام هزینه های درمان در روز مسابقه و یا در طول هفته و حین تمرین در مجموعه های سوارکاری استان پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: بیمه این چابکسواران را تحت پوشش کامل دارد و تمام هزینه ها را برای هر نفر تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت می کند و اگر چابکسوار دچار نقص عضو و یا مرگ شود، دیه پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: بحث بیمه تامین اجتماعی بحث دیگری است که کارفرمایش مسئولان برگزاری مسابقات نیستند و کارفرمایی که چابکسواران را به کار گرفته باید نسبت به این بیمه اقدام کند.

ایگدری، دلیل بروز حادثه در مسابقه چابکسواری هفته گذشته را به هم خوردن تعادل بر اثر برخورد دواسب ورزشی بیان کرد.

رئیس مجموعه سوارکاری گلستان بیان داشت: حادثه جزئی از ورزش اسبدوانی است و قبلا نیز چندبار شاهد افتادن چابکسوار و یا تلف شدن اسب ورزشی بوده ایم.

وی عنوان کرد: اتقاق امری طبیعی است ولی نرم بودن و مناسب بودن پیست مسابقه کمک می کند تا چابکسوار و اسب کمتر آسیب ببیند.

در عین حال ستار مهرانی که در مسابقات سوارکاری آق قلا دچار آسیب شد، نیز گفت: در کورس ششم و پیچ آخر به دلیل برخورد اسب با اسب دیگر به زمین افتادم.

وی که 23 سال سابقه سوارکاری دارد، بیمه ورزشکاران و چابکسواران را از مهمترین مشکلات و نیازها برشمرد و گفت: بیمه کورس نیاز ورزشکاران را تامین نمی کند و نیاز به بیمه تامین اجتماعی داریم.

وی از مسئولان خواست برای بیمه ورزشکاران چابکسوار برنامه ریزی داشته باشند.

حسین امیری مدیرکل تامین اجتماعی گلستان نیز با اشاره به وجود بسته های مختلف بیمه ای گفت: فدراسیون و یا هیئت های سوارکاری می توانند چابکسواران را برای بیمه معرفی کنند تا این ورزشکاران در قالب مشاغل آزاد بیمه شوند.

وی اظهار داشت: این ورزشکاران برای بیمه باید از سوی هیئت های مختلف معرفی شوند تا از مزایای بیمه بهره مند شوند.



حدود 100 سوارکار در گلستان فعالیت می کنند و سالانه کورسهای مختلفی در سه مجموعه چابکسواری گلستان در گنبدکاووس، بندرترکمن و آق قلا برگزار می شود.