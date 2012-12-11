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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

کوشش:

نگارش" سنگ ساقی" پایان یافت

نگارش" سنگ ساقی" پایان یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: نویسنده کرمانی از پایان نگارش مجموعه داستان "سنگ ساقی" خبر داد.

سعید کوشش در خصوص نگارش کتاب جدیدش با عنوان" سنگ ساقی" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مجموعه شامل 13 داستان کوتاه است که نگارش آن یک سال و نیم زمان برد.

وی  با اشاره به فضای داستان‌های این مجموعه  افزود: داستانهای این مجموعه روایتهایی است از قصه های زندگی، شخصیتهایی که به نوعی در متن اجتماع دیده می شوند، اما فراموش شده اند یا دوست داریم فراموششان کنیم و شاید خود ما جزو یکی از آنها باشیم.

کوشش تصریح کرد: به واسطه تجربه سالها خبرنگاری، سعی کرده‌ام که در این مجموعه داستان؛ نقبی به زندگی آدمها، روابط و افکارشان بزنم و در نگاهی گذار جوانمردیها، آرزوها و بغض و کینه‌های شخصیتهای داستان را پیش چشم مخاطب بیاورم.

وی افزود: این مجموعه داستان از نظر نگارشی به پایان رسیده است، و برای طی مراحل چاپ به ناشر سپرده شده است.

از این نویسنده و روزنامه نگار کرمانی پیش از این مجموعه داستان" مرگ خدایان موازی" از سوی انتشارات داستانسرا به چاپ رسیده است که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت و موفق به دریافت جایزه برگزیده چهارمین جشنواره داستانی گام اول کشور، بخش  استانی شد.

کد مطلب 1763238

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