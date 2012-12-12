دکترعظیم حمزئیان در مورد دلایل اینکه ما ایرانی‏ها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت: این که ما ایرانیان فرد محور هستیم درست است؛ این مسئله دلایل اجتماعی و فردی دارد. آنهایی که اجتماعی هستند عموماً مربوط به سابقه و پیشینه سیاسی از گذشته ما ایرانیان دارد که در اقوام مختلف در تربیت فرزندان توسط اجداد و تربیت کنندگان این مسئله نقل شده که باید کار را فردی انجام داد و یکی از تجربه‎های بزرگترها هم همین بوده یعنی در کار جمعی شکست می‎‌خوریم.

مدیرادیان و مذاهب دانشگاه سمنان گفت : دلایل فردی عدم فرهنگ کارجمعی هم به روحیات فردی اشخاص بر می‎گردد که احساس می‎کنند اگر کار را خودشان انجام دهند و با دیگران مشارکت نداشته باشند بهتر است. البته این هم به نوعی به تربیت و تعلیم و تربیت افراد و جامعه بر می‎گردد ولی بیشتر به روحیه شخصی مربوط می‎شود.

این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: آثار و تبعات فرهنگ فردگرایی در حوزه‏هایی که مربوط به مشارکت‏های جمعی می‎شود بسیار است. یعنی فرد محوری در این حوزه‏ها اثرات منفی زیادی دارد از جمله در مواردی که نیاز به هماهنگی و همفکری افراد جامعه با هم است.

این نویسنده و محقق تصریح کرد: حداقل حسن کار جمعی این است که مردم در مصارف عمومی مثل انرژی(نفت و گاز و مشتقات آن) سرمایه‏های ملی را هدر ندهند و یک عزم جدی و دلسوزی برای درست مصرف کردن سرمایه‏های ملی در کشور وجود داشته باشد. همچنین پایبندی به هویت ملی کشور و دفاع از هویت ملی عمده آنها به کار جمعی بر می‎گردد که تبعات فرد محوری در این حوزه‎ها یعنی حرام کردن سرمایه‎های ملی کشور.