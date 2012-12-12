دکترعظیم حمزئیان در مورد دلایل اینکه ما ایرانیها فرد محور هستیم و فرهنگ کار جمعی نداریم به خبرنگار مهر گفت: این که ما ایرانیان فرد محور هستیم درست است؛ این مسئله دلایل اجتماعی و فردی دارد. آنهایی که اجتماعی هستند عموماً مربوط به سابقه و پیشینه سیاسی از گذشته ما ایرانیان دارد که در اقوام مختلف در تربیت فرزندان توسط اجداد و تربیت کنندگان این مسئله نقل شده که باید کار را فردی انجام داد و یکی از تجربههای بزرگترها هم همین بوده یعنی در کار جمعی شکست میخوریم.
مدیرادیان و مذاهب دانشگاه سمنان گفت : دلایل فردی عدم فرهنگ کارجمعی هم به روحیات فردی اشخاص بر میگردد که احساس میکنند اگر کار را خودشان انجام دهند و با دیگران مشارکت نداشته باشند بهتر است. البته این هم به نوعی به تربیت و تعلیم و تربیت افراد و جامعه بر میگردد ولی بیشتر به روحیه شخصی مربوط میشود.
این محقق و پژوهشگر مسائل فرهنگی درمورد اثرات و تبعات عدم فرهنگ جمعی یادآورشد: آثار و تبعات فرهنگ فردگرایی در حوزههایی که مربوط به مشارکتهای جمعی میشود بسیار است. یعنی فرد محوری در این حوزهها اثرات منفی زیادی دارد از جمله در مواردی که نیاز به هماهنگی و همفکری افراد جامعه با هم است.
این نویسنده و محقق تصریح کرد: حداقل حسن کار جمعی این است که مردم در مصارف عمومی مثل انرژی(نفت و گاز و مشتقات آن) سرمایههای ملی را هدر ندهند و یک عزم جدی و دلسوزی برای درست مصرف کردن سرمایههای ملی در کشور وجود داشته باشد. همچنین پایبندی به هویت ملی کشور و دفاع از هویت ملی عمده آنها به کار جمعی بر میگردد که تبعات فرد محوری در این حوزهها یعنی حرام کردن سرمایههای ملی کشور.
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