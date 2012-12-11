به گزارش خبرگزاری مهر، جغرافیای تعزیه در مازندران به لحاظ اهمیت، رونق و فرم اجرایی و برپایی آن از شرق تا غرب استان متفاوت است.

در نقطه ای، این آیین نمایشی یکی از اصلی ترین مراسم مذهبی بوده و در نقطه دیگر کم و یا اصلا اجرای چنین آیینی دیده نمی شود. همین تفاوت را می توان در مورد چگونگی و فرم اجرای تعزیه در جغرافیای مازندران مشاهده کرد.



غرب مازندران به عنوان نخستین و اصلی ترین پایگاه تعزیه در استان محسوب می شود. برپایی این آیین نمایشی درشهرستان های بابل، آمل، نور تا نوشهر همواره با استقبال زیادی رو به رو است و شهرستان آمل بین این چند شهرستان از جایگاه بالاتری در برگزاری تعزیه برخوردار است.

در اکثر محله ها و روستاهای این شهرستان، شاهد اجرای تعزیه در ماه محرم و دیگر ایام مذهبی سال هستیم و به برگزاری این آیین مقدس در استان مشهور هستند و تعزیه خوان بودن دراین منطقه یک شغل محسوب می شود.

علت اصلی رونق و اهمیت تعزیه در غرب مازندران، ریشه در برپایی حکومت علویان در زمان حکومت خلفای عباسی دارد. زیرا غرب مازندران و به ویژه شهر آمل به عنوان پایتخت و شروع این حرکت سیاسی و الهی در آن زمان بود.

نقش هنر آیینی تعزیه خوانی و یا شبیه خوانی به عنوان موثرترین وسیله برای انتقال، ترویج و آشنایی مردم با تفکر علوی و شیعی و با روایت آنچه که بر ابا عبدالله الحسین و اهل بیت گرامیش در صحرای کربلا اتفاق افتاد زمینه ساز برپایی و استحکام حکومت علوی در مازندران بوده است.

این مهم را می توان از موقوفاتی که در این رابطه و مختص اجرای تعزیه به جا مانده اثبات کرد. مردم این منطقه هنوز با گذشت سالها برگزاری چنین آیینی را برای خود و نسل های آینده بسیار موثر می دانند و در برپایی و زنده نگه داشتن آن تلاش می کنند.

عدم رونق تعزیه در شرق

اگر بخواهیم رونق تعزیه در مرکز و شرق مازندران را با غرب استان مقایسه کنیم، متاسفانه تعزیه در مرکز و شرق استان بسیار کم دیده می شود و آن هم بصورت پراکنده است.

در مرکز استان، روستای کردکلا شهرستان جویبار، روستای اتو سوادکوه و روستای شویلاشت از توابع کیاسر و در شرق استان روستاهای زید و چلمردی از توابع نکا رامی توان نام برد.

البته باید گفت چند جایگاه تعزیه در مرکز و شرق استان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. مانند روستای کردکلا جویبار که قدمت بنای تکیه تعزیه در آن به سیصد سال می رسد که هرساله محرم به مدت دوازده روز و شب در دوازده روز اول ماه محرم در آنجا تعزیه برپا می شود.

روستای اتو در سوادکوه که قدمت تعزیه در آن به 150 سال می رسد و امسال به همت مردم این روستا، آیین تعزیه خوانی در این روستا به ثبت ملی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور رسیده و همین اهمیت اجرای تعزیه در چند روستای دیگر در مرکز و شرق استان نیز وجود دارد.

مسائلی از این دست و برخی دلایل دیگر، موجب کم رنگ شدن تعزیه در این منطقه شده است. بر خلاف غرب استان که نه تنها علما و روحانیون این شهر مخالف برپایی تعزیه نیستند، بلکه حامیان این آیین نمایشی هستند.

هنر، یعنی نمایش زیبایی ها و کربلا و عاشورا خاستگاه این زیبایی ها بوده و هستند. در ادبیات مذهبی ایران روح تراژدی از فرهنگ عاشورا و وقایع تاریخی کربلا نیرو و توان گرفته و شهادت مظلومانه ابرمرد تاریخ شیعه، امام حسین (ع) را در یک شکل نمایشی کم نظیر جهانی به تجلی در آورده است.

_________

اسماعیل عظیمی

شبیه خوان و بازیگر