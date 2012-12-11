بازگشت حاج صفی به سپاهان قطعی است/ سیدصالحی در تراکتورسازی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دوران خدمت سربازی احسان حاج صفی بهمن ماه سال جاری به پایان می رسد. این مدافع - هافبک پس از اتمام دوران خدمت سربازی، طبق قراردادی که با باشگاه سپاهان دارد دیگر نمی تواند برای تیم تراکتورسازی بازی کند و باید به سپاهان بازگردد.

مسئولان باشگاه تراکتورسازی که امسال اولین حضور خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را تجربه می کنند تمایل زیادی به حفظ احسان حاج صفی دارند اما نه تنها مسئولان باشگاه سپاهان بلکه خود این بازیکن نیز خواهان بازگشت به تیم سابقش است.

محمدحسین جعفری مدیرعامل تراکتورسازی در این خصوص به خبرنگار مهر، می گوید:" ما با توجه به حضور در سه جام بویژه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به بازیکن با کیفیتی مثل حاج صفی نیاز داریم . با توجه به اینکه دوران خدمت سربازی وی بهمن ماه به پایان می رسد من با این بازیکن برای ماندن در تراکتورسازی صحبت کردم تا در صورت رضایت احتمالی حاج صفی با مسئولان باشگاه سپاهان در خصوص او صحبت کنم اما دل خود این بازیکن با سپاهان است و دوست دارد به این تیم برگردد، بنابراین ماندنش در تراکتورسازی به احتمال فراوان منتفی است".

وی همچنین در خصوص جدایی سیدصالحی از تراکتورسازی نیز اظهار داشت:" سید صالحی دو پیشنهاد رسمی از باشگاه های فولاد و استقلال دارد که ما 100 درصد مخالف جدایی این بازیکن هستیم، بنابراین وی در نیم فصل دوم نیز برای تراکتورسازی به میدان می رود".