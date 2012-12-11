بیش از 70 عمل جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان 15 خرداد بیدخت انجام شد

رضا زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تجهیزات مناسب جراحی در بیمارستان 15 خرداد بیدخت، جراحی های پیشرفته تومورهای مغزی در این بیمارستان انجام می شود.

متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 15 خرداد بیدخت گناباد افزود: به طور متوسط ماهانه، 15 تا 20 عمل جراحی مغز و اعصاب در این بیمارستان انجام می شود.

زارع گفت: در نیمه نخست امسال بیش از 70 عمل جراحی مغز و اعصاب انجام شده است که در حال حاضر با استقبال بیماران شهرهای اطراف از استانهای خراسان رضوی و جنوبی شاهد رشد روز افزون آن هستیم.

وی تصریح کرد: به جزء عمل های محدود و نادری که نیاز به مراکز فوق تخصصی دارد، سایر اعمال جراحی شامل انواع تومورهای مغزی و دیسک های گردن و کمر در این مرکز قابل انجام است.

متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 15 خرداد بیدخت گناباد بیان کرد: راه اندازی ICU این بیمارستان نیز کمک شایانی به بیماران جراحی شده کرده است.

زارع اظهار کرد: جراحی هر نوع تومور شرایط خاصی را می خواهد و نوع عمل هر کدام از آنها متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون چندین عمل جراحی تومور مغزی خوش خیم در این بیمارستان انجام گرفته است، افزود: ماه گذشته یک تومور بدخیم جمجمه که لب فرونتال کاملا توسط تومور اشغال شده بود ، نیز جراحی شد.

متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 15 خرداد بیدخت گناباد افزود: تاکنون تعداد زیادی عمل جراحی مربوط به گردن هم که در مراکز بزرگ و به تعداد کم انجام می شود، در این بیمارستان صورت گرفته است.

زارع افزود: ماه گذشته خانمی با در رفتگی غیر قابل جا اندازی مهره های گردن تحت یک عمل جراحی هشت ساعته و سه مرحله ای قرار گرفت و خوشبختانه در حالیکه قبل از عمل دچار ضعف دست و پا بود اما اکنون علائم بیمار برطرف شده است.

وی اظهار کرد: عمل های جراحی مغز و اعصابی که در این بیمارستان انجام شده است هیچگونه عارضه ای نداشته است.