رئیس هیئت کوهنوردی استان کردستان استعفاء داد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی که طی چند سال اخیر ریاست هیئت کوهنوردی استان کردستان را بر عهده داشت، از سمت خود استعفاء داد و مدیر کل ورزش و جوانان به همراه فدراسیون نیز با استعفای وی موافقت کردند.

موسی مرادیانی که هم اکنون سمت معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان را بر عهده دارد، طی دو دوره ریاست هیت کوهنوردی استان را بر عهده داشت ولی وی طی هفته گذشته از ریاست هیئت استعفاء داد و این اسعفاء نیز مورد موافقت قرار گرفت.

رئیس مستعفی هیئت کوهنوردی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر استعفای خود از هیئت عنوان کرد: دلیل اصلی استعفای من مشغله کاری در سایر حوزه ها بود که این استعفاء نیز از سوی مسئولان مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.

موسی مرادیانی با اشاره به دلایل استعفای خود از سمت رئیس هیئت کوهنوردی کردستان یادآور شد: دلیل اصلی این استعفاء فراهم کردن زمینه برای حضور جوانان آینده دار در راس هیئت کوهنوردی بود و انتظار می رود که مسئولان زمینه را برای اجرایی کردن این مهم فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مهمترین فعالیت های صورت گرفته در حوزه کوهنوردی استان کردستان گفت: در مدت زمان ریاست من تلاش شد تا ظرفیت های کوهنوردی استان به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد و در این راستا اقدامات خوبی نیز عملیاتی شد.

رئیس سابق هیئت کوهنوردی کردستان افزود: برای اولین بار هیئت کوهنوردی کردستان موفق به اعزام خارجی شد و این اعزام نیز با همکاری شماری از ادارات دولتی استان با موفقیت انجام شد و بلندترین قله های جهان نیز در جریان این صعود توسط کوهنوردان کردستانی فتح شد.

وی در پایان با بیان اینکه کردستان ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی را در عرصه کوهنوردی در اختیار دارد و باید از آنها به خوبی بهره برداری کرد، اظهار داشت: انتظار می رود که زمینه و فضا برای رشد بهتر کوهنوردی در این استان به شکل بهتری فراهم شود.