اسماعیل کهرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایران زمانی قهرمان سدسازی شد که جهان به نتیجه رسیده بود که نیروگاه های هسته ای و سدها بیش از آنچه سود داشته باشند، ضرر دارند، افزود: متاسفانه احداث سدها به همراه کاهش نزولات جوی از عوامل اصلی کاهش میزان ورودی آب به دریاچه ارومیه است.

وی با بیان اینکه احداث سد ها به مرور زمان تاثیر زیادی در خشک شدن دریاچه ارومیه داشتند تاکید کرد: تا 20 سال آینده 50 درصد سد های احداث شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه نابود می شوند.

وی بارور سازی ابرها و انتقال بین حوزه ای آب را بهترین راهکارهای کوتاه مدت نجات دریاچه ارومیه از بحران دانست و افزود: متاسفانه هم اکنون این زیست بوم با ارزش بین المللی همانند جسم مرده ای است که هر کس به دنبال سهم خواهی از آن است و در برخی موارد شاهد ارائه نظریات افراطی برای حل مشکل خشکسالی این تالاب هستیم.

تبدیل دریاچه به پارک تفریحی بین المللی تاسف بار است



وی راهکاری هایی از جمله شن و ماسه پاشی بر روی دریاچه و تبدیل آن به یک پارک بین المللی تفریحی را نظریه یا راهکاری افراط گرایانه برای حل موضوع بحران دریاچه و پاک کردن صورت مسئول آن دانست و ادامه داد: نباید باور کنیم که دریاچه ارومیه از بین رفته است.

کهرم ضمن تاکید بر اینکه باید باور کنیم که می توانیم این دریاچه را نجات دهیم، عنوان کرد: نباید تسلیم شرایط محیطی، قوانین دست و پا گیر و نا امیدی شده و فاتحه مرگ دریاچه را بخوانیم، متاسفانه برخی مسئولان و محققان عملی بودن راهکارهای نجات دریاچه را باور ندارند.

این فعال زیست محیطی ایران با اعلام اینکه ما دریاچه ارومیه را حفظ می کنیم، چون دوستش داریم و یک تکه با ارزش از سرزمین پهناور ایران اسلامی است، گفت: برگزاری همایش بین المللی دریاچه ارومیه باعث ایجاد همگرایی مثبت بین بخش علمی و عملی کشور شد.

وی ادامه داد: هم اکنون مشکلی به نام دریاچه ارومیه مطرح بوده که مشکل ایران و جهان است و راهکارهای ارائه شده در این همایش کلیات مسائل را مطرح و حتی نظریه افراطی خشک کردن دریاچه نیز مطرح شد.

کهرم با بیان اینکه مشکلات اصلی بحرانی شدن مسئله دریاچه ارومیه روشن تر و راهکارهای خوبی برای حل بحران ارائه شد، گفت: در راستای این همایش حساس سازی مسئولان و مردم نسبت به این دریاچه انجام و این امر می تواند ضمانتی اجرایی برای راهکارها باشد.

همایش بین المللی دریاچه ارومیه از 18 تا 20 آذرماه سالجاری با حضور بیش از 500 میهمان داخلی و خارجی در ارومیه برگزار شد.