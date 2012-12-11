ضریح امام حسین(ع) هشت روز میهمان خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه دوشنبه با حضور در جمع استقبال کنندگان از ضریح جدید امام حسین(ع) در بلوار ساحلی بهمنشیر آبادان افزود: این در حالی است که طبق برنامه ضریح باید این ضریح شش روز در استان خوزستان می ماند و بعد از آن از طریق مرز شلمچه رهسپار عراق شود.

وی، شکوه استقبال خوزستانی ها از کاروان سفینة النجاة را وصف ناپذیر و تاریخی خواند و اظهار کرد: خوزستانی ها با درک درست این واقعیت تاریخی و ارزشمند استقبال بی نظیری را از ضریح مطهر داشتند که این نشان از عمق ولایتمداری و عشق مردم خوزستان به اهل بیت(ع) است.



حجازی تصریح کرد: بی شک خلق حماسه مردمی خوزستان در استقبال از ضریح جدید اباعبدالله الحسین(ع) در تاریخ پرشکوه این خطه از کشورمان جاودانه خواهد بود.



استاندار خوزستان یادآور شد: کاروان سفینة النجاة روز سه شنبه میهمان خرمشهری ها خواهد بود و پس از آن در مرز شلمچه و با حضور خانواده شهدا و سایر مردم، آئین وداع انجام می گیرد.



به گفته حجازی تمامی مدارس و ادارات خرمشهر و همچنین مدارس در مسیر ایستگاه هفت تا فلکه فرودگاه آبادان که محل عبور کاروان هست روز سه شنبه تعطیل است.



لحظاتی پیش کاروان سفینة النجاة آبادان را به قصد خرمشهر ترک کرد. مردم آبادان به رغم بارش باران شدید همچنان استوار و عاشقانه کاروان عشق را بدرقه می کنند و این در حالی است که جمع کثیری از مردم خرمشهر از ساعتها پیش در محل فلکه فرودگاه برای استقبال از میهمان گرانقدر خود آماده ایستاده اند.