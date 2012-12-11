بارش باران در آبادان/ آبگرفتگی در معابر

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه های پیشیابی اداره کل هواشناسی استان خوزستان، نشان دهنده شکل گیری یک سامانه باران زای قوی در این استان است.

این سامانه قوی هم اکنون شهرستانهای آبادان و خرمشهر را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث بارش باران شد. قدرت ریزش باران در آبادان به گونه ای بود که در یک ساعت بارش اولیه، بسیاری از خیابانها و معابر را آب گرفته است.



طبق اعلام هواشناسی آبادان درباره آخرین وضع این سامانه بارشی، وقوع رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ در شهرهای آبادان و خرمشهر وجود دارد و احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد خودروها را به دنبال خواهد داشت.



حداقل دما در آبادان و خرمشهر 15 درجه و حداکثر 24 درجه و رطوبت 94 درصد است.