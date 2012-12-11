همایش پیاده روی خانوادگی در شهرستان سقز برگزار می شود

مهران تیشه گران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این همایش به منظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی در شهرستان سقز برگزار می شود.

وی افزود: این همایش پیاده روی از مجموعه ورزشی شهید کاظمی سقز آغاز و پس از طی کردن مسیر سه کیلو متری در سطح شهر سقز در مکان تعیین شده تجمع می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با تاکید بر امر ورزش در بین آحاد جامعه بیان کرد: توجه به ورزش برای تامین سلامتی و عمل به توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص عنایت به تحصیل، تهذیب و ورزش از اموری است که باید به آن توجه کرد.

تیشه گران به نقش ورزش های همگانی در ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم و نسل جوان اشاره کرد و یادآور شد: گسترش ورزش همگانی در سایه همکاری و حمایت همه جانبه مردم و مسئولان امکان پذیر است و انتظار می رود با برنامه ریزی درست در آینده نزدیک در بین آحاد مختلف جامعه به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی ادامه داد: این همایش با همکاری فدراسیون ورزش های همگانی، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت ورزش های همگانی استان، سپاه بیت المقدس، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی و شورای ورزش شهرستان سقز برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: در پایان همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی به قید قرعه به یک نفر از شرکت کنندگان یک دستگاه خودرو پراید و چندین کمک هزینه سفر معنوی به سرزمین وحی، عتبات عالیات، مشهد، دوچرخه و هدایای دیگر اهدا می شود.

گفتنی است همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان سقز به صورت زنده از شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی برای در قالب برنامه صبح و نشاط پخش می شود.