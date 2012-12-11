خطر ورشکستگی کارخانجات سیمان فارس با افزایش قیمت سوخت مازوت

محمد غیثی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال نیز همانند روال هر ساله با فرا رسیدن فصل سرما، گاز مصرفی کارخانجات سیمان به منظور تامین نیاز مصارف خانگی قطع شده اما بر خلاف هر سال که سوخت مازوت به جای گاز با نرخ دولتی به کارخانجات تعلق می گرفت امسال عنوان شده سوخت را باید با قیمت آزاد تهیه کنیم.

وی اظهار داشت: تا سال گذشته مازوت با نرخ لیتری 70 تومان در اختیار کارخانجات قرار می گرفت اما امسال دولت اعلام کرده صنایع سیمان باید این سوخت را با نرخ لیتری 200 تومان خریداری کنند.

به گفته وی در کنار افزایش قیمت سوخت تحمیل شده به کارخانجات سیمان باید هزینه حمل مازوت که خود هزینه قابل توجهی است نیز به این هزینه ها اضافه کرد.

دبیر کارگروه سیمان فارس ادامه داد: گرچه قیمت هر لیتر سوخت مورد نیاز کارخانجات 130 تومان افزایش یافته اما این افزایش به ظاهر اندک سبب شده تا قیمت تمام شده هر تن سیمان 15 هزار تومان افزایش یابد.

غیثی گفت: در این شرایط قیمت هر تن سیمان فله ای از 72 هزار تومان به 87 هزار تومان و هر پاکت 50 کیلویی سیمان از 86 هزار تومان به 101 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارخانجات سیمان اجازه افزایش قیمت ندارند بنابراین تولید و عرضه سیمان با ضرر و زیان کارخانجات همراه خواهد بود که در این صورت تولید برای سرمایه گذاران آن توجیه اقتصادی ندارد.

غیثی گفت: در چنین شرایطی چنانچه دولت اقدام به تغییر قیمت مازوت و همسانی قیمت آن با هر متر مکعب گاز نکند کارخانجات سیمان در معرض ورشکستگی قرار گرفته و مجبور به تعطیل کردن کارخانه خود می شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه بیش از 20 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار در کارخانجات سیمان استان فارس هستند بنابراین تعطیلی کارخانجات سیمان مشکلات اجتماعی بسیاری را در استان به همراه خواهد داشت.

غیثی در پایان از مسئولان خواست، هر چه سریعتر در این مورد چاره اندیشی کنند و راهکار منطقی اتخاذ کنند.