به گزارش خبرنگار مهر، امید مرندی در مراسم اختتامیه سوگواره ملی مشکات که در دانشکده مکانیک و صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد گفت: امسال برای اولین بار بود که سوگواره ملی مشکات برگزار شد.

وی ادامه داد: 150 هیات دانشجویی از دانشگاههای سراسر کشور به دبیرخانه معرفی و آثار خود را ارسال کردند که 24 برگزیده دانشجویی و 9 هیات دانشجویی تقدیر می شوند.

دبیر سوگواره ملی مشکات افزود: در تک تک دانشگاه‌ها هیات های دانشجویی مراسم برگزار کردند اما متاسفانه سازماندهی نشده بود.



وی با بیان اینکه می توانیم مجمع هیات‌های دانشگاهی سراسر کشور را به نمایندگی هیات های دانشجویی ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: می توانیم اساس نامه این مجمع را تهیه کرده و همچنین دبیرخانه آن را راه اندازی کنیم که وظیفه این دبیرخانه همگرایی، هم‌افزایی و سیاستگذاری خواهد بود.