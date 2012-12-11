مدارس دینی با علوم روز همگام شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه صبح سه شنبه در جمع مدیران مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان، افزود: دین مبین اسلام یک نظام جامع و کامل است و در تمامی زمینه ها برنامه دارد و پیامبر اعظم (ص) به عنوان نخستین مدیر نظام اسلامی برنامه کامل زندگی بشر را در تمام عرصه ها بیان و مدیریت کردند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ نظرات متعدد و مختلفی در اصول مدیریت و اداره جامعه مطرح شده، گفت: بسیاری ازاین اصول درعصر کنونی به فراموشی سپرده شده و فقط برنامه ها و دستورات دین مبین اسلام با گذشت بیش از 14 قرن ماندگار و درحال اجراست.

خیرخواه تصریح کرد: اداره جامعه توسط نبی مکرم اسلام(ص) درهمه ابعاد یک نمونه بی نظیر است و این مهم یک افتخار برای پیروان آن حضرت محسوب می شود.

خیرخواه با بیان اینکه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص برنامه ریزی دشمن برای 100 سال آینده هشدار داده بودند، گفت: دشمن هرگز برنامه ریزی خود را قائم به فرد نمی داند، بلکه برنامه ای بلند مدت برای رسیدن به اهداف شوم خود طراحی می کند.

وی با اشاره به تعابیر مختلف رهبر معظم انقلاب از توطئه های فرهنگی دشمن علیه نظام اسلامی، تصریح کرد: ایشان از توطئه های فرهنگی دشمن با عناوین "تهاجم فرهنگی"، "شبیخون فرهنگی" و "ناتوی فرهنگی" نام بردند و بر ضرورت تربیت صحیح نسل جوان برای مقابله با این توطئه ها، تاکید فرمودند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، رهنمودهای مقام معظم رهبری در بسیاری از موضوعات جامعه را کارشناسانه و علمی برشمرد و گفت: نامگذاری سال ها از سوی معظم له نیز بر اساس یک برنامه بلند مدت برای تعالی کشور است.

حجت الاسلام خیرخواه بر ارائه برنامه زمانی برای فعالیت های مدارس، ارزشیابی مداوم و برگزاری آزمون های مستمر، فعال سازی کتابخانه ها و تشویق طلاب برتر از سوی مدیران مدارس تاکید کرد.