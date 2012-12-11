برندگان نوبل جوایز خود را گرفتند/ مو یان شب قبل از اعطای جایزه چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در این مراسم که در حضور کارل شانزدهم پادشاه سوئد برگزار شد، یان این دیپلم، مدال و سند تایید وجه نقدی جایزه را دریافت کرد.

در همین مراسم برندگان جوایز فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، پزشکی و اقتصاد نیز جوایز خود را دریافت کردند. به هریک از این برندگان معادل 8 میلیون کرون سوئد (حدود 14/1 میلیون دلار آمریکا) اهدا شد.

این مراسم در برابر حدود 1500 نفر برگزار شد که دربرگیرنده چهره‌های سیاسی سوئدی و برخی از برندگان پیشین جایزه نوبل بودند. از سال 1901 این مراسم در تاریخ 10 دسامبر برگزار می‌شود. آلفرد نوبل 10 دسامبر 1896 درگذشت.

چاینا دیلی نیز نوشت شب پیش از اهدای این جایزه مو یان در جمع دانشجویان سوئدی به تماشای فیلم «ذرت سرخ» که سال 1987 با اقتباس از رمان او ساخته شده بود، نشست و با تماشای این فیلم که او را به دوران جوانی‌اش بازمی‌گرداند گفت حاضر بود همه جوایزی را که گرفته بدهد تا دوباره جوان شود. او با تماشای عکسی که از دست‌اندرکاران فیلم در همان زمان گرفته شده بود گفت همه ما آن موقع جوان بودیم و کارگردان این فیلم ژانگ ییمو که آن موقع از همه ما بزرگتر بود، 35 سال داشت. مو یان با این فیلم مشهور و ثروتمند شد و 800 یوان (130 دلار) بابت فروش کپی رایت فیلمش دریافت کرد. او گفت این مبلغ برای خرید یک گاو در کشور من کافی بود.