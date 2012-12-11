ناکامی ماهان در رسیدن به صدر/ ماهان نسخه نفت را هم پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم فولادماهان و نفت سپاهان در چارچوب رقابت های هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال به مصاف هم رفتند، دیداری که تحت تاثیر بازی تیم های پتروشیمی صدرنشین با مهرام آغاز شد. دیداری که با پیروزی تیم ماهشهری خاتمه پیدا کرد و به یاران صادق زاده حداقل تا پایان نیم فصل اجازه صدرنشینی نداد.

ماهانی ها که این دیدار را با پیروزی 80-58 به پایان رساندند امیدوار بودند که تیم مهرام مدافع عنوان قهرمانی حداقل در ماهشهر با توقف تیم صدرنشین و تحمیل اولین شکست به این تیم راه را برای رسیدن به صدر برای آنها باز کند اما رخ دادن معکوس این پیش بینی ها باعث شد آنها باوجود پیروزی هم به این مهم دست پیدا نکنند.

در این دیدار که در تالار بسکتبال سالن ملت اصفهان برگزار شد تیم ماهان با ترکیب همیشگی خود متشکل از جواد داوری،اوشین ساهاکیان،اصغر کاردوست،عمادسلمانی و و کریس ویلیامز وارد میدان شد. از سوی دیگر محسن شاه علی سرمربی تیم نفت که تازه دو روز که هدایت سیاه جامگان سپاهان را در اختیار گرفته بود با امیرامینی، ایمان زندی، کورش نورافزا، هومن موحد پور،افشین آریاجو و آن توینولت بازی را آغاز کرد.

بازی روان ماهان بعد از شش هفته

تیم فولادماهان بازی را با قدرت آغاز کرد و اولین دو امتیازی تیمش توسط کریس ویلیامز بدست آمد. یک پاس برای افشین آریا جو کافی بود تا بازی را در ابتدا به تساوی بکشاند. افشین بازیکن سال گذشته ذوب آهن بود که بواسطه انحلال این تیم در فصل جاری لباس نفتی ها را به تن کرد و به یکی از بازیکنان کلیدی تیمش تبدیل شده است.

در این کوارتر تیم ماهان با ترکیبی که از آن یاد شد بازی به مراتب روانتر و هماهنگی را به نسبت شش هفته گذشته به نمایش گذاشتند، آنها همچنین در زیر حلقه به ویژه با حضور اوشین ساهاکیان و کاردوست خیلی خوب کار کردند و ریباندهای آنان در زیر حلقه خیلی به چشم می آمد.

کریس ویلیامز بازیکن خارجی تیم ماهان در این دیدار زمان طلایی برای درخشش خود دید او از هر فرصتی برای فرریختن سبد حریف به راحتی نمی گذشت مگر با خطا متوقف شود در نقطه مقابل یار خاجی نفتی ها در دفاع منسجم ماهانی گیر افتاده بود تااینکه طلسم گلزنی او در دو دقیقه مانده به پایان وقت اول شکسته شد و اولین دو امتیازی خود را به نام تیمش ثبت کرد.

پرتاب سه امتیازی اصغر کاردوست به نوعی حسن ختام کوارتراول بود تا این کوارتر با نتیجه 20-11 به سود یاران صادق زاده به پایان برسد.

نوسان در بازی ماهان و فرصت طلبی نفتی

پرتاب سه امتیازی جواد داوری آغازگر کوارتر دوم و ادامه دهنده بازی روان ماهان در این بازی بود. اما با افزایش اختلاف امتیاز دو تیم صادق زاده ترجیح داد جواد داوری، اصغر کاردوست و اوشین ساهاکیان و کریس را از زمین خارج و به سامان ویسی، مهدی شیرجنگ، بهنام توکلی و اکبری میدان دهد. که آنها هم خیلی بد کار نکردند اما همین تغییرات و نفوذ به قلب دفاع ماهانی ها فرصت را برای جبران برخی امتیازات توسط نفتی ها فراهم کرد و آنها حتی به گرفتن نبض بازی و پیروزی در این کوارتر امیدوار شدند اما تیم دوم ماهان هم با خلاصی از این فشارها این کوارتر را با نتیجه 17-14 به سود خود پایان بردند.

داد و فریادهای کاردوست بر سر بازیکن نفت

با آغاز نیمه دوم شاگردان شاه علی بازی را بهتر آغاز کردند و 9-2 از حریف پیش افتادند این اختلاف ایجاد شده باعث شد محمد کونه که از زمان حضور کریس در ماهان فرصت بازی کمتری پیدا می کند نیامده در زمین بازی را ترک کند و مجددا جای خود را به یار امریکایی ماهان بدهد.

خطای افشین آریا جو روی اصغر کاردوست زیرحلقه باعث شد بعد از به ثمر رسیدن گل، کاردوست با فریادهای خود در مقابل صورت آریاجو خشم و اعتراض خود را نشان دهد. افشین در صحنه خطا به خاطر برخورد با زمین از ناحیه مچ پا با آسیب دیدگی جزی مواجه شد.

بازی خوب بازیکنان نفت باعث شده بود تا دوباره جواد داوری،اوشین ساهاکیان هم به بازی برگردند و دوباره برای افزایش اختلاف تلاش کنند. جابر هم در این کوارتر برای ماهانی ها به زمین آمد و بازی خوبی را از خود ارائه کرد اما باعث فرار ماهانی ها از تساوی 16-16 در این کوارتر نشد.

بازی با دقت و پایاپای از سوی هر دو تیم

کوارترچهارم این دیدار با بازی با دقت و پایاپای از سوی هر دو تیم آغاز شد اما رفته رفته باز این یاران صادق زاده بودند که سوار بر بازی شدند و توانستند با بازی خوب خود این کوارتر را با حساب 27-17 به سود خود به پایان ببرند.

درحاشیه

- بر خلاف بازی های قبلی که تیم بسکتبال فولادماهان بازی های سنگین و به مراتب با اهمیت تری داشت استقبال عکاسان از این بازی نه چندان با اهمیت بیشتر بود. تقریبا 10عکاس از رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها برای پوشش این بازی در زمین حضور داشتند.

- انگیزه های هومن موحد پور در این دیدار به قدری بود که در یکی از دقایق بازی و زمانی که صاحب توپ شده بود با دریبل های خود کل زمین بازی و سبد تیم ماهان را در غیاب مدافعان دریبل کرد و نزدیک رختکن تیم میهمان به خود آمد و متوقف شد که تعجب و خنده هواداران و بازیکنان را در پی داشت.

- حضور سه نفر در طبقه بالای جایگاه داوران در نوع خود جالب بود که چطور با شکستن تخمه و نحوه تماشای بازی تعجب خیلی ها را برانگیخته اند. مراسم تخمه شکستن آنها درپخش تلویزیونی آن هم از نوع زنده شکل و شمایل درستی نداشت.

-ادوارت و تجهیزات هواداران ماهان در سالن برای تشویق تیمشان به گونه ای بود که فضای حسینه و تکایا در ایام محرم را در یادها تداعی می کرد که البته سر و صدای زیاد آنها گاهی واقعا غیر قابل تحمل می شد.