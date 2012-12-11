روباه گرفتار به زیستگاه طبیعی خود در خواف بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس طاهریان اظهار کرد :‌پیرو دریافت یک فقره گزارش مردمی مبنی بر گرفتار شدن یک قلاده روباه در استخر کشاورزی مأمورین یگان حفاظت محیط زیست خواف به محل اعزام شدند.

مسئول حفاظت محیط زیست خواف افزود:‌ استخر یاد شده در اراضی سلامی قرار داشت و این قلاده روباه با تلاش مأمورین یگان زنده گیری شد.

طاهریان گفت: در راستای حفظ چرخه تنوع زیستی این قلاده روباه پس از زنده گیری در زیستگاه خود رها سازی شد.

روباه در نواحی قطبی در جلگه‌های بی درخت شمال و دور نیز به سر می‌برد و در سراسر دنیا روباه ها به رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند، روباه جانوری از تیره سگسانان است و تقریباً در همه جای دنیا زندگی می‌کند.

در بیابان‌های آفریقا و در خاورمیانه در کویرها و در دشت های خشک نیز روباه زندگی می‌کند که روباه سرخ در اروپا، آفریقا، و در آسیا و آمریکای شمالی به سر می‌برند.

روباه به رنگ های گوناگونی از سرخ پدیده طلائی تا قهوه‌ای شدید هستند که برخی از روباهان موی سیاه خالص دارند و حیوانی همه چیز خوار است و بیشتر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار می‌کنند.

در مواقعی که از نظر غذا کمبود داشته باشد به لاشه خواری هم روی می‌آورد و همچنین می‌توانند از میوه‌های گوشتی و دانه‌ها تغذیه کنند.