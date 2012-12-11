به گزارش خبرنگار مهر، زمانی که رسول خادم و محمد بنا در خصوص برگزاری رقابت‌های عمومی کشتی آزاد و فرنگی به توافق رسیدند و زمان و برنامه های این دو رویداد داخلی را تدوین کردند، کسی فکرش را هم نمی کرد نحوه اهدای جوایز به نفرات برتر این مسابقات به مشکلی بزرگ برای سرپرست موقت فدراسیون کشتی بدل شود.

هم فال و هم تماشا

خبر برگزاری رقابتهای عمومی کشتی آزاد و فرنگی در همان ابتدا شوک مثبتی را بین مدعیان سراسر کشور به وجود آورد تا ضمن رسیدن به جوایز نقدی و میلیونی آن، توانمندی و داشته های خود را نیز به رخ اعضای کمیته فنی و مربیان تیم های ملی بکشند. به دنبال این موضوع ، کشتی گیران گمنام و جوانی از سراسر استانهای کشور راهی تهران شدند تا با حضور در این پیکارها شانس خود را برای راهیابی به اردوی تیم ملی و دریافت جوایز نسبتا قابل توجه مسابقات آزمایش کنند.

رقابتهای عمومی کشتی در ابتدا طی چهار روز برای آزادکاران برپا شد و در نهایت طبق اساسنامه پیکارها به نفرات برتر اوزان هشتگانه و همچنین مربیان و هیات های برتر، جوایز نقدی معین ومشخصی اهدا شد. بطوریکه از مجموع جایزه 150 میلیون تومانی به ترتیب به نفرات اول تا چهارم 7 ، 4 ، 2 و یک میلیون تومان داده شد و مربیان و هیات های برتر این مسابقات هم از این جوایز نقدی بی نصیب نماندند.

فرنگی کاران با دست خالی بدرقه شدند

پس از پایان رقابتهای عمومی کشتی آزاد نوبت به فرنگی کاران رسید تا این کشتی گیران نیز طبق همان اصول و قوانین مصوب به میدان روند. البته این روال در برگزاری و معرفی نفرات برتر رقابتهای کشتی فرنگی اعمال شد و همه چیز دقیقا مثل پیکارهای کشتی آزاد بود، اما درست در شرایطی که نوبت به پرداخت جوایز نقدی رسید، همه چیز تغییر کرد!

جوایز نقدی فرنگی کاران بر خلاف آزادکاران شامل کسر مالیات شد و حتی بنا به دلایلی نامعلوم، برخی از نفرات برتر همچنان با دست خالی راهی شهر و دیارشان شدند. ضمنا مربیان و هیات های برتر رقابتهای عمومی کشتی فرنگی نیز بر خلاف کشتی آزاد از دریافت جوایز نقدی محروم ماندند و همچون گذشته در سکوت و انزوا سالن مسابقات را ترک کردند.

این اتفاق در حالی گریبان گیر فرنگی کاران شد که همین گوش شکسته های بی ادعا، چندی پیش با درخشش در بازیهای المپیک 2012 لندن موفق شدند طلایی ترین دوران کشتی فرنگی تاریخ ایران را رقم بزنند و با کسب سه مدال طلا، عنوان قهرمانی المپیک را از آن کشورمان کنند.

داستان 80 میلیون تومان چه بود؟

به هر حال این ابهام و سکوت، کم کم به اعتراضات شدیدی از سوی مربیان و فرنگی کاران تبدیل شد و کار را به فدراسیون کشتی و اتاق حجت اله خطیب کشاند. از سویی دیگر برخی مسئولان فدراسیون نیز در مواجهه با این چالش جدید به دنبال راهکار و پاسخی قانع کننده بودند تا اینکه یکی از اهالی فدراسیون که خواست نامش فاش نشود از اتفاق عجیب و بی سابقه ای خبر داد.

به گفته این منبع آگاه، حجت اله خطیب به عنوان سرپرست موقت فدراسیون کشتی، بعد از دریافت 150 میلیون تومان از اسپانسر مالی رقابتهای عمومی کشتی فرنگی، مبلغ 80 میلیون تومان آن را از حساب مذکور برداشت کرده و در امور دیگر فدراسیون کشتی هزینه کرده است. این مساله بدان معناست که پرداخت های نصفه و نیمه به فرنگی کاران نیز از همان 70 میلیون تومان باقیمانده صورت گرفته که البته همین مبالغ محدود نیز شامل 10 درصد مالیات شده است!

این در حالی است که رقابتهای عمومی کشتی آزاد بدون هیچگونه حواشی برگزار شد و در نهایت مربیان و نفرات برتر آن نیز تمام و کمال جوایز نقدی خود را دریافت کردند. مطمئنا چنین تبعیضی در کشتی آزاد و فرنگی نه تنها به اختلافات قدیمی و فراموش شده اهالی این دو رشته دامن می زند، بلکه بسیاری از جوانان و آینده سازان کشتی فرنگی را نیز در ادامه راه، دلسرد و مایوس خواهد کرد.

به جای پول، وعده دادند!

طبق آخرین اخبار از پیگیری های اهالی معترض کشتی فرنگی، گویا پس از نشست فوری حجت اله خطیب و حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی مقرر شده مطالبات کشتی گیران تا ظهر امروز (دوشنبه) پرداخت شود، ولی مربیان و هیات های برتر نیز باید همچنان در انتظار دریافت جوایز خود باشند.

سوال این مربیان و کشتی گیران معترض این است که برداشت 80 میلیون تومان از مجموع جوایز فرنگی کاران با چه دلیل و منطقی توسط متولی موقت فدراسیون صورت گرفت و این مبلغ پس از برداشت از حساب در کجا هزینه شده است؟ هر چند گفته می شود این مبلغ، هزینه اعزام فرنگی کاران به تورنمنت قزاقستان شده، اما این بهانه نیز چندان قابل قبول نیست، چرا که آزادکاران هم به تازگی در یک تورنمنت بین المللی حضور یافتند، بدون آنکه مبلغی از جوایز و پاداش آنان کسر شود یا اینکه مربیان و هیات های برتر آنان نیز با دست خالی راهی شهر و دیارشان شوند.