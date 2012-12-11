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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

مسابقه سازه های شنی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چـابهار بـرگزار شد

مسابقه سازه های شنی در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چـابهار بـرگزار شد

چابهار - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز دانشجو، مسابقه سازه های شنی با موضوع آزاد و با حضور 17 تیم در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اظهار داشت: در راستای گرامیداشت روز دانشجو و با هدف ایجاد نشاط، تحرک و افزایش روحیه خلاقیت در دانشجویان مسابقه درون دانشگاهی سازه های شنی با حضور بیش از یکصد دانشجوی پسر در قالب 17 تیم در محل ساحل دانشگاه برگزار شد.

عباس توان گفت: برگزاری چنین مسابقاتی که به صورت تیمی صورت می گیرد می تواند در راستای تقویت روحیه مشارکت پذیری و تعامل دانشجویان در کارهای علمی و تحقیقاتی که بستر سازفعالیت های کاربردی است بسیار موثر باشد.

وی بـا اشاره به اینکه پس از بررسی ها و ارزیـابی های داوران مـسابقـه، تیـم های دراگـون، RQ170 و دریا به ترتیب موفق به کسب عناوین اول تا سوم مسابقه سازهای شنی دانشجویان پسر دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شدند.

وی بیان داشت: از تیم های برگزیده با اهدا جوایز نفیسی توسط دانشگاه تقدیر شد.

کد مطلب 1763290

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