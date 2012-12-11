به گزارش خبرنگار مهر، نشستهای تخصصی دومین روز برگزاری دومین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی از صبح امروز یکشنبه 19 آذر در تالار وحدت برگزار شد و علیاکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب هم به عنوان سخنران ویژه این کنگره با موضوع رسانه و بیداری اسلامی به بیان سخنانی پرداخت.
ولایتی در این برنامه گفت: بعد از فروپاشی شوروی، اولین کشوری که از کشورهای اروپای شرقی از بند کمونیزم رها شد و قرار شد حکومت دموکراسی داشته باشد، لهستان بود. من هم زمان حکومت کمونیستها و هم زمان بعد از فروپاشی شوروی به لهستان سفر کردهام. اولین رئیس جمهور لهستان در دوران حکومت دموکراسی در این کشور، در دیداری که با او داشتم به من گفت: انقلاب ایران، فقط نام اسلام را زنده نکرد بلکه دین را احیا کرد و همچنین گفت وقتی که ما توسط مردم انتخاب میشویم، حکم تنفیذ خود را از پاپ میگیریم. یعنی تقریبا مشابه همین مدلی که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم و رای مردم زمانی کاربرد دارد که به تایید ولی امر مسلمین برسد.
وی افزود: یک بار در ملاقاتی که با فیدل کاسترو داشتیم، به من میگفت که به دانیل اورتگا دو نصیحت کردهام؛ یکی این که هیچ وقت با دین مبارزه نکن و دوم این که اقتصاد را دولتی نکن! اورتگا هم وقتی که دولت تشکیل داد یک کشیش را وزیر امور خارجه خود کرد. این دو مثال را برای این بیان کردم که بدانیم دین در دنیا احیا شده است. یعنی دقیقا عکس اتفاقی که رنسانس اروپایی رقم زد و در یک سرازیری علیه کلیسای کاتولیک افتادند. بالاخره پروتستانیزم هم راهی برای مثله و منزوی کردن دین بود. البته این سخنان به معنی تایید صحت کارهایی که کلیسای کاتولیک در قرون وسطی انجام میداد، نیست.
وزیر سابق امور خارجه کشورمان ادامه داد: اروپاییها و غربیها دین را از زندگی انسان کنار گذاشتند و به جایش اومانیسم را قرار دادند که البته اومانیسم هم انواعی دارد. آن گونه اومانیسمی که اروپاییها به کار گرفتند، به قیمت عزت خودشان و ذلت مردم جهان بود. امروز هم میبینیم که ناوهای آمریکایی در خلیج فارس هستند و وقتی علت این موضوع را از آنها بپرسند میگویند برای منافع ملت آمریکاست که ناوهای ما در خلیج فارس هستند. حالا حساب کنید که آمریکا در نیمکره غربی و منافعش در نیمکره شرقی جهان؟
مشاور رهبر انقلاب همچنین گفت: امروز که هرکه مخالف آمریکا و غرب باشد، متهم به نقض حقوق بشر میشود. امروز دیگر بازیهای اینها برای مردم جهان مشخص شده است و همه میدانند که این بازیها برای سلطه است. علم، فرهنگ و تبلیغات ابزار غربیهاست برای دستیابی به منافعشان. امروز علم اسیر اینهاست و به جای این که در خدمت بشریت باشد در چنگال آنهایی است که به دنبال سلطه بر مردم جهان هستند. این موضوع در عرصه فرهنگ و روابط عمومی هم مصداق دارد. اما به نظرم در عرصه روابط عمومی و فرهنگ، تکرار حرفهای غربیها کافی است و باید حرفهای خودمان را بزنیم.
ولایتی در ادامه گفت: به کشورهای اروپایی هم شرایط سرابگونهای پیشنهاد شده است که اگر بخواهید پیشرفت کنید باید عضو اتحادیه اروپا شوید. یقین بدانید این وضع تا همیشه ادامه نخواهد داشت و شرایط نشان میدهد لیبرالیسمی که تبلیغ میکنند، به بنبست رسیده است. حالا در این میان بیداری اسلامی یعنی این که مسلمانان به چیزی که خود دارند اتکا کنند نه به تکیهگاههای عاریهای. به لحاظ نقلی هم این موضوع همان چیزی است که در مصر اتفاق افتاده است. آنچه امروز به نام بهار عربی مشهور شده است، یک شوخی است. بهار عربی یعنی پیاده شدن دوباره پانعربیسم. بنابراین وظیفه رسانه و روابط عمومی اسلامی این است که واقعیت را انعکاس بدهد.
وی گفت: بیداری اسلامی شروع شده است و منشا آن هم جمهوری اسلامی ایران بوده است. اگر در غزه یا جنوب لبنان مقاومتی میشود، با کمک ایران میشود. اگر حمایتی از بوسنی میشد، توسط ایران انجام میشد. ایران از اسلام و اسلامگرایی در جهان اسلام حمایت میکند و شعار وحدت مسلمانها را هم سر میدهد. در سمینارها و همایشهایی که برگزار میکنیم همیشه 70 درصد از مدعوین برادران اهل سنت و 30 درصد از شیعیان هستند چون وحدت مسلمانان برای ما بسیار مهم است و پرچمدار این وحدت هستیم.
ولایتی در پایان سخنانش گفت: وظیفه ما به عنوان روابط عمومی این است که آنچه را مردممان به آن معتقدند، تبلیغ کنیم و از ملامت ملامتگران نهراسیم.
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