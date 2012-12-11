برداشت 91هزار و 400 تن چغندر قند از اراضی شهرستان نهاوند

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری بیش از دو هزار و 800 هکتار از اراضی شهرستان نهاوند به کاشت این محصول اختصاص یافته که در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.

وی گفت: سال گذشته 45 هزار تن محصول چغندر قند در نهاوند تولید شد که امسال برداشت این محصول در شهرستان نهاوند به صورت 100 درصد افزایش یافت و مقدار 91 هزار و 400 تن چغندر قند برداشت شد.

ظفری با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند 50 درصد تولید چغندر قند استان همدان را برعهده دارد، گفت: چغندرقند در تناوب زراعی به خوبی جای می گیرد و عمیق بودن ریشه و پاک بودن مزارع آن از علفهای هرز اجازه می دهد که در تناوبهای مختلف جایگزین شود.

وی با بیان اینکه هر چقدر میزان قند موجود در چغندر قند بیشتر باشد، قیمت بالاتری خواهد داشت، افزود: میزان قند موجود در محصولات چغندر قند در نهاوند در استان همدان بالاترین میزان را دارد و عیار محصول تولید شده آن 15 تا 18 درصد است.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: بارگیری محصول چغندر قند در نهاوند به صورت روزانه انجام شده و به صورت میانگین 70 تا 80 کامیون روزانه یک هزار و 500 تن چغندر قند را حمل کرده و به کارخانجات قند همدان، لرستان، اصفهان و بیستون تحویل می دهند.

وی گفت: یک هزار و 200 نفر در زمینه کاشت و برداشت این محصول در شهرستان نهاوند به صورت مستقیم فعالیت دارند.