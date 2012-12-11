به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد شامگاه دوشنبه در چهارمین بازدید میدانی خود از مسکن مهر ماهدشت کرج اظهار داشت: افرادی که در سایت مسکن مهر ماهدشت مستقر شده اند افرادی از جنس خودمان هستند که باید ضمن تکریم آنان نسبت به ارائه خدمات و تامین زیرساختهای آن منطقه نیز تلاش کرد.

وی خطاب به مدیران کل و نمایندگان آنان که در جلسه حضور داشتند، تصریح کرد: مدیرانی که با عدم اجرای به موقع مصوبات در جهت ارائه خدمت به مردم اخلال ایجاد می کنند، باید یک شب سرد و تلخ را در یکی از واحدهای مسکن مهر تجربه کنند تا طعم تلخ یک شب سرد را تجربه کنند.



وی با تاکید بر اینکه فرزندان ساکن در این منطقه نیز همچون فرزندان ما باید از سهم برابر خدمات و رفاه اجتماعی برخوردار شوند، یادآور شد: عدالت محوری یکی از شعارهای دولت خدمتگزار است که خود را در بسیاری از طرح ها و پروژه ها از جمله مسکن مهر نمایان کرد.

مهلت یک هفته ای برای تامین گاز شهری واحدهای "مهر"



ایران نژاد با تعیین ضرب الاجلی یک هفته ای به مدیران دستگاه های خدماتی به ویژه شرکت گاز اعلام کرد این شرکت موظف است تا پایان هفته نسبت به واگذاری خدمات به واحدهایی که از نعمت گاز شهری بی بهره هستند، اقدام کند.



در این بازدید میدانی، جلسه ای در حضور مالکان مستقر در سایت مسکن مهر با طرح مسائل و مشکلات از سوی آنان برگزار شد و ایران نژاد دستور رسیدگی به موارد مطروحه را صادر کرد.