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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

ویسکرمی خبر داد:

28 طرح در کارگروه اشتغال لرستان به تصویب رسید

28 طرح در کارگروه اشتغال لرستان به تصویب رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان از تصویب 28 طرح در کارگروه اشتغال این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ویسکرمی شامگاه دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان اظهار داشت: در مجموع 28 طرح در کارگروه اشتغال استان مصوب شد.

وی با اشاره اعتبار اختصاص یافته به این طرحهای اشتغالزا عنوان کرد: در مجموع بیش از 191 هزار و 120 میلیون ریال تسهیلات برای پرداخت به این طرحها در کارگروه اشتغال استان به تصویب رسید.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان تصریح کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح بیش از هزار و 777 فرصت شغلی در استان ایجاد و تثبیت می شود.

ویسکرمی افزود: اعتبارت این تعداد طرح از محل بنگاههای زودبازده، صندوق توسعه ملی، مشاغل خانگی و بانکهای عامل استان تامین می شود.

وی طرحهای مصوب در کارگروه اشتغال لرستان را ظروف "پلی استالین"، مرغداری 20 هزار قطعه ای، فروآلیاژ، تولید گاز شیرین، تولید ماشین آلات مرغداریها، گلیم بافی، قالی بافی و ... عنوان کرد.

کد مطلب 1763311

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