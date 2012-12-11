کمک 190 میلیون ریالی کردستانی ها به محرومان/اعلام آمادگی 105 حامی جدید از ایتام

هیوا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طول ایام محرم در سال جاری در سراسر استان کردستان بیش از 190 میلیون ریال کمک مردمی به محرومان استان در راستای طرح احسان حسینی جمع آوری شد.

وی افزود: کمک های جمعی آوری شده در این مدت در استان کردستان51 میلیون و 952 هزار و 500 ریال کمک به صورت نقدی و 184 میلیون و 905 هزار ریال در قالب غذای گرم، گوشت قربانی و دام زنده بوده است.

اعلام آمادگی 105 حامی جدید از ایتام

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان بیان کرد: در ایام محرم و صفر حسینی 105 نفر حامی جدید برای حمایت از ایتام خانواده های تحت پوشش در کمیته های امداد ثبت نام کرده اند.

رحیمی با اشاره به اینکه در طرح احسان حسینی نزورات از نیکوکاران جمع آوری و بین نیازمندان و مددجویان توزیع می شود، یادآور شد: امسال نیز همچون سنوات گذشته طرح احسان حسینی، با مشارکت و همکاری فعالانه مساجد، حسینیه ها، هیئت های مذهبی و کمیته امداد در سراسر استان از آغاز ماه محرم اجرا و تا پایان ماه صفر نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هدف از اجرای احسان حسینی را ترویج فرهنگ اسلامی، توجه به محرومین و بهره گیری از فرصت های این ایام با استفاده از ظرفیت های موجود در طرح مسجد محوری به نفع نیازمندان دانست.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان با قدردانی از کمک های مردمی مردم استان به نیازمندان، گفت: کمیته امداد تا پایان ماه محرم همچنان آماده جمع آوری نذورات مردمی برای محرومان است.