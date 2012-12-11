  1. سیاست
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

با تصویب مجلس؛

رئیس دادگستری به اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان اضافه شد

رئیس دادگستری به اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان اضافه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 38 قانون انتخابات ریاست جمهوری عضویت رئیس دادگستری را به ترکیب اعضای هیات اجرایی انتخابات شهرستان ها اضافه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 38 این قانون را که در ماده 8 این طرح مطرح شده است، اصلاح کردند.

بر اساس اصلاح انجام شده مقرر شد رئیس دادگستری به ترکیب هیات اجرایی انتخابات شهرستانها اضافه شود و 8 معتمد این هیات به 9 نفر افزایش یافتند.

به گزارش مهر، ماده 38 به این شرح اصلاح شد:

 بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیات های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال، رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.

تبصره 1- در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

تبصره 2- در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نام برده مکلف است شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 123 رای موافق، 34 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 218 نماینده حاضر با اصلاح این ماده موافقت کردند.

به گزارش مهر در قانون فعلی انتخابات ماده 38 به این شرح است:

بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیات اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و 8نفر از معتمدین تشکیل دهد.

تبصره 1 - در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 8 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
 
تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل، نام برده مکلف است شخصا در جلسات هیات اجرایی شرکت کند.
 
کد مطلب 1763327

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