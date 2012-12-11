واژگونی تانکر دو هزار لیتری نفت در اتوبان قم تهران

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 6.15 دقیقه امروز تصادف دو خودرو در مسیر جنوب به شمال اتوبان قم به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد یک خودروی سواری با یک دستگاه نیسان که حامل تانکر نفت بود برخورد کرده که این تصادف باعث واژگونی خودروی نیسان و جاری شدن دو هزار لیتر نفت در سطح جاده شده است. بلافاصله اتوبان از سوی ماموران راهنمایی و رانندگی بسته شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: آتش نشانان با قطع کردن برق دو خودرو اقدام به ایمن سازی محل کرده و خودروی واژگون شده را به حالت عادی بازگرداندند. سه نفر از سرنشینان خودوری سواری نیز مجروح شده بودند که تحویل امدادگران اورژانس شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل به ایستگاهها بازگشته وعلت حادثه از سوی کارشناسان راهور در دست بررسی است.