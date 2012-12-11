به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ائتلافهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» عنوان پژوهشی است از ایمان حسین قزلایاق که بنا بر اعلام نویسنده در مقدمه آن، درصدد پاسخگویی به این سئوال است که چه عواملی در پایداری و ناپایداری ائتلافهای سیاسی در جمهوری اسلامی موثر بودهاند.
مولف این کتاب همچنین سعی دارد در این متن موضوعاتی چون مفهوم و ماهیت ائتلاف سیاسی و متغیرهای پایدار و ناپایدار در ائتلافهای سیاسی با نگاهی خاص به این موضع در ایران را مورد توجه قرار دهد و میزان صحت فرضیه خود در تالیف این اثر مبنی بر اینکه ناپایداری ائتلافهای سیاسی در ایران به دلیلی منتهی نشدن آنها به اجماع میان کنشگران و نخبگان سیاسی، تحت تاثیر فقدان وجود رابطه منسجم میان سه متغیر اعتماد، نهادمندی و رقابت سیاسی است را بسنجد.
این کتاب در سه بخش و 9 فصل تدوین شده است که در بخش نخست آن سعی شده کلیاتی از مباحث نظری درباره ائتلاف سیاسی ارائه شود و مولفههای جامعهشناختی آن مورد بررسی قرار بگیرد.
همچنین نویسنده در فصل دوم این کتاب به بررسی مفاهیمی چون اجماع در خصوص شکلگیری مفاهیمی چون ائتلاف و اجماع پرداخته است.
فصل سوم این کتاب نیز به ارائه مدل نظری این پژوهش پرداخته است که با استفاده از دیگاه ارائه شده در فصل اول مبنی بر ضرورت نگاه چندوجهی به پدیدههای اجتماعی و سیاسی، به مولفههای ایستاری، ساختاری و رفتاری ائتلافهای سیاسی و ارتباط نظری آن با موضوع اجماع اشاره میکند.
نویسنده این کتاب در بخش دوم این مجموعه مناسبات سیاسی میان نخبگان و گروههای سیاسی و ائتلافها و گسست میان آنها را به صورت ویژه مورد بررسی و توجه قرار داده و در نهایت در بخش سوم از این کتاب هم به تبیین موضوع ائتلافها و ویژگی گسستها و ائتلافات سیاسی در جمهوری اسلامی توجه ویژه شده است.
در این بخش از کتاب در قالب یک فصل مستقل عوامل موثر بر ائتلاف از منظر مولفههایی چون اعتماد، نهادمندی و رقابت مورد توجه قرار گرفته است و آسیبشناسی، ویژگی و تحلیل ائتلافهای سیاسی در جمهوری اسلامی نیز موضوع فصل دیگر این کتاب است.
کتاب «ائتلافهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» را مرکز اسناد انقلاب اسلامی در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 8700 تومان منتشر کرده است.
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