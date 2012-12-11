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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

افزایش حدود سه برابری کشت کلزا در علی آبادکتول

افزایش حدود سه برابری کشت کلزا در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی علی آبادکتول از افزایش حدود سه برابری سطح کشت کلزا در سال زراعی جاری در شهرستان خبر داد.

حسین حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال به لطف خداوند، شرایط جوی و رطوبت مناسب، بستر مناسبی برای کشت کلزا در شهرستان فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: همچنین پیشنهادات و توصیه های کارشناسان و قیمت مناسب خرید کلزا در سال گذشته و جاری سبب شد که سطح کشت کلزا در شهرستان به بیش از 100 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

حاجی آبادی بیان داشت: سطح زیر کشت کلز در سال گذشته 1347 هکتار بوده است که در سال جاری به چهار هزار هکتار رسیده است.

علیرضا ابراهیمی کارشناس مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی علی آبادکتول نیز از کشاورزان خواست در مبارزه با علفهای هرز به توصیه کارشناسان توجه کنند.

وی با توصیه بر وجین مزارع اظهار داشت: در برخی مزارع کلزا درصد تراکم کشت بالا رفته است لذا کشاورزان با وجین دستی و یا ... مزارع پرتراکم را به تراکم مناسب تبدیل کنند.

کد مطلب 1763331

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