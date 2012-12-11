افزایش حدود سه برابری کشت کلزا در علی آبادکتول

حسین حاجی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال به لطف خداوند، شرایط جوی و رطوبت مناسب، بستر مناسبی برای کشت کلزا در شهرستان فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: همچنین پیشنهادات و توصیه های کارشناسان و قیمت مناسب خرید کلزا در سال گذشته و جاری سبب شد که سطح کشت کلزا در شهرستان به بیش از 100 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

حاجی آبادی بیان داشت: سطح زیر کشت کلز در سال گذشته 1347 هکتار بوده است که در سال جاری به چهار هزار هکتار رسیده است.

علیرضا ابراهیمی کارشناس مسئول زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی علی آبادکتول نیز از کشاورزان خواست در مبارزه با علفهای هرز به توصیه کارشناسان توجه کنند.

وی با توصیه بر وجین مزارع اظهار داشت: در برخی مزارع کلزا درصد تراکم کشت بالا رفته است لذا کشاورزان با وجین دستی و یا ... مزارع پرتراکم را به تراکم مناسب تبدیل کنند.