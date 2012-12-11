آغاز به کار نمایشگاه توانمندی های هوایی و فضایی/ طرح آنتونف 158 رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه منوچهر منطقی رییس سازمان صنایع هوایی ایران، ایرج ابراهیمی رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و جمعی از اساتید، کارشناسان و فعالان صنایع هوایی و فضایی حضور دارند.

ششمین نمایشگاه توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران در راستای اهداف سند چشم انداز 1404 و معرفی توانمندی ها و آخرین دستاوردهای مراکز و سازمان های فعال در عرصه صنایع هوافضای کشور به ویژه در بخش خصوصی برگزار می شود.

در این نمایشگاه سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صنایع هوایی، اتحادیه صنایع هوا و فضای ایران، انجمن هوا فضا، جامعه هلی کوپتری ایران، ستاد توسعه فناوری هوا فضا، مرکز آموزش و فنون هوایی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، سازمان فضایی ایران و انجمن ملی پرواز حضور دارند.

علاوه بر این در این نمایشگاه بیش از 150 مرکز ، شرکت و سازمان فعال در عرصه هوا فضای کشور حضور دارند.

سازمان منطقه آزاد کیش همچون دوره های گذشته، آمادگی کامل خود را برای برگزاری این نمایشگاه اعلام کرده و چهار کمیته اطلاع رسانی، تخصصی و فنی، حفاظتی و امنیتی و پشتیبانی و تدارکات متشکل از مدیران و مسوولان این سازمان، مسوولیت برگزاری مطلوب ششمین نمایشگاه بین المللی هوایی کیش را برعهده دارند.

طی سه روز برگزاری این نمایشگاه، شرکت ها و سازمان های فعال در عرصه صنعت هوافضای کشور به ویژه در بخش خصوصی در فضایی به مساحت چهار هزار و200 متر مربع در جزیره کیش به ارائه توانمندی ها و آ خرین دستاوردهای تخصصی خود می پردازند.

قراراست در این نمایشگاه از طرح ساخت آنتونف 158 رونمایی شود.

طی روزهای برپایی این نمایشگاه نمایش پرواز هواپیماهای سبک، انواع مختلف بالگرد، بالن، گلایدر، پاراموتور، کایت موتوردار و چتر پرشی در محوطه فرودگاه بین المللی کیش از برنامه های جانبی ششمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران هستند.

ششمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران که از امروز سه شنبه آغاز بکار کرده است تا 24 آذر ماه جاری در جزیره کیش برپا است.