خلاءهای فرهنگی سیستان‌ و بلوچستان برطرف می‌ شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد نارویی صبح سه شنبه در دیدار با معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به بافت فرهنگی و شرایط خاص استان حضور دفتر تبلیغات اسلامی در منطقه ظرفیت بسیار خوبی را در زمینه فرهنگی در اختیار قرار داده است که با برنامه ‌ریزی مناسب می توان از این ظرفیت در زمینه پر کردن خلاهای فرهنگی سیستان و بلوچستان استفاده کرد.

وی گفت: طرح آموزش کوتاه مدت تابستانی جوانان و نوجوانان که امسال به صورت گسترده در منطقه جنوب شرق کشور برگزار شد شاخص ‌ترین فعالیت دفتر تبلیغات اسلامی جنوب شرق در حوزه آموزش و پرورش است.

وی افزود: شبکه تبلیغ مدارس، حضور گروه‌ های جهادی در روستاها و برگزاری دوره‌ های مرزبانی ویژه فرهنگیان از جمله برنامه‌ هایی است که تاکنون به صورت مشترک اجرا شده است.

وی با ناکافی دانستن سطح همکاری‌ ها، خواستار استفاده از حداکثر ظرفیت همکاری فی ‌مابین شد و بیان داشت: بکارگیری مبلغان محلی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق و طلاب خواهر و برادر به عنوان امام جماعت مدارس، برگزاری کارگاه‌ های آموزشی، برگزاری اردوی آموزشی زیارتی ویژه فرهنگیان، برگزاری جلسه های علمی - پژوهشی با حضور فرهنگیان و برگزاری جلسات گفتمان دینی در سطح خوابگاه ‌های دانش ‌آموزی از دیگر زمینه ‌های همکاری بین دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق و سازمان آموزش و پرورش است.

علیرضا فنودی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار زمینه‌ های همکاری فرهنگی را مثبت ارزیابی کرد و از دفتر تبلیغات اسلامی به لحاظ حمایت، نظارت و پشتیبانی از توسعه فرهنگ دینی در منطقه قدردانی کرد.

در این دیدار مقرر شد برای انجام فعالیت ‌های مذکور تفاهمنامه همکاری مشترک بین آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه جنوب شرق منعقد شود.