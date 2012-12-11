  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

عبدی در گفتگو با مهر:

حضورم در پرسپولیس در حد شایعه است/ صبر تماشاگران جای تعجب داشت

حضورم در پرسپولیس در حد شایعه است/ صبر تماشاگران جای تعجب داشت

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه حضورش در کادر فنی این تیم و همکاری‌اش با گل‌محمدی شایعه است، گفت: باشگاه با من صحبتی در این خصوص نداشته و از گوشه و کنار شنیده‌ام که قرار است به کادر فنی اضافه شوم.

حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر حضورش در کادر فنی پرسپولیس به همراه یحیی گل‌محمدی ضمن بیان مطلب فوق افزود: فعلا همه چیز در حد شایعه بوده و هیچکس از باشگاه با من در این مورد صحبتی انجام نداده است. من هم از خبرنگاران شنیدم قرار است به کادر فنی اضافه شوم ولی فکر نمی‌کنم صحبت کردن درباره چیزی که رسما اعلام نشده، درست باشد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد نامناسب مانوئل ژوزه در پرسپولیس تاکید کرد: واضح است که کادر فنی نتوانسته است در نیم فصل اول موفق باشد. ژوزه و دستیارانش فرصت کافی داشته‌اند و فکر نمی‌کنم آنها بتوانند نیم فصل دوم کاری از پیش ببرند.

مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: هرچند با حضور ژوزه تغییرات زیادی در نوع بازی و چیدمان بازیکنان پرسپولیس احساس می‌شد، با این حال او نتوانست به نتایج دلخواه برسد. شاید به این خاطر که فکر می‌کرد باشگاه‌های دیگر کار نمی‌کنند و از اتفاقات سایر تیم‌ها بی‌خبر بود.

عبدی در پایان گفت: فکر می‌کنم تنها کسانی که نیم فصل اول به اندازه کافی صبر کردند، تماشاگران بودند که این مسئله جای تعجب دارد زیرا اگر یک ایرانی سرمربی پرسپولیس بود قطعا تماشاگران این اندازه تحمل به خرج نمی‌دادند.

کد مطلب 1763352

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