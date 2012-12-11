طرح گسترش فرهنگ کتابخوانی در روستاهای تایباد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا آور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بدنبال اجرای طرح کتابخانه سیار در سطح روستاهای بخش مرکزی هم اکنون روزانه بطور متوسط 100 نفر از اهالی سطح روستاهای بخش مرکزی جهت کتاب به دهیاری ها مراجعه می کنند.



بخشدار مرکزی تایباد افزود: به دهیاری بخش مرکزی اعلام شده بدلیل اهمیت موضوع بعنوان مدیران اجرای روستاها با هماهنگی بعمل آمده با کتابخانه شهید هاشمی نژاد تایباد به نمایندگی نیاز متاقضیان از کتابخانه شهرستان تحویل گرفته و در اختیار روستائیان قرار دهند.



آور این فرآیند را یک گام مثبت در جهت گسترش فرهنگ مطالعه در بین روستائیان خواند و گفت: امیدواریم این چرخه همچنان ادامه یابد و روستایان هم با فرهنگ کتاب خوانی آشنا شوند.