قضات برای صدور حکم به قانون مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه ای با حضور درجمع دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و درابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت امام سجاد(ع) گفت: در این ایام کاروان عاشورا روزهای سختی را طی می‌کنند و حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) و همراهانجفای بسیاری را از سوی دشمنان می‌بینند که برای بازماندگان سخت است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت علم آموزی اظهار داشت: علم در ذات خود دارای ارزش است و در روایات و احادیث بزرگان دینی دانش را به نور تعبیر کرده‌اند که این می‌تواند در اختیار کاوشگری باشد تا تاریکی ها را بشکافد و به گوهرهای ناب دسترسی پیدا کند و برای دنیا و آخرت مفید باشد و همین علم می‌تواند در اختیار فرد غیرصالح قرار گیرد که نه تنها در مسیر رستگاری قرار نگیرد که عذاب دنیا و آخرت را در بر داشته باشد.



حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری توصیه کرد: به محفوظات اکتفا نکنند و با تمرین و تلاش از قدرت استدلال و استنباط در علم قضا برخوردار شوند.

وی افزود: نیاز است که قاضی هر هنگام که می‌خواهد حکمی را صادر کند حتی اگر قانون را از حفظ است باز هم به قانون مراجعه کند.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت کار قضاوت خطاب به دانشجویان گفت: دانشجویی که در علوم قضایی تحصیل می‌کند لازم است از دقت نظر بالایی برخوردار بوده و تمرین "دقت "کند.

اژه ای با اظهار اینکه در قضاوت داشتن "دقت "از اهمیت خاصی برخوردار است اظهار داشت: صبر و سعه صدر ویژگی دیگری است که یک قاضی می‌بایست از آن برخوردار بوده و چنانچه قاضی صبر و حوصله کافی در رسیدگی به پرونده ها و ارتباط با افراد را نداشته باشد با مشکل مواجه خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: بسیاری از افراد هستند که نمی توانند حرف و سخن خود را به خوبی بیان کنند و لازم است شخصی که مسند قضاوت را در اختیار دارد از روی بردباری و حلم به اینگونه افراد کمک کند تا مطلب خود را بیان نمایند.

وی افزود: دقت در تشخیص عناوین جرم نیز در روند رسیدگی به یک پرونده حایز اهمیت است بسیاری ا از احکام بر اساس علم قاضی است و علم قاضی ،استنباط و قانون حجت است و قاضی باید بتواند جمع بندی و استخراج مناسب داشته واطمینان پیدا کند.

دادستان کل کشور به آسیب های کار قضاوت نیز اشاره کرد و گفت: تقوا و بصیرت می‌تواند در حفظ یک قاضی در روند رسیدگی به پرونده ها کمک کند و با داشتن این دو از آلودگی‌ها در امان بماند.این که قاضی فرضیه یا فرضیه‌هایی در یک موضوعی داشته باشد خوب است ولی نباید قاضی به دنبال آن باشد که فرضیه خود را به اثبات برساند و باید با استدلال و دلیل طبق موازین و قوانین حکم صادر کند. حدس، گمان و سلیقه در بررسی پرونده ها مطلوب نیست و لازم است عمل به قانون ملاک قرار گیرد زیرا سلیقه‌ای و از روی حدس عمل کردن موجب خسارت است.

دادستان کل کشور خطاب به دانشجویان گفت: به طور حتم شما می‌توانید نقش مهمی در آینده دستگاه قضایی داشته باشید و هر یک عناصری مفید و ارزشمند در امر قضاوت شوید.

وی با تقدیر از دست اندرکاران، مدیران و اساتید دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: عنصر اصلی قضاوت نیروی انسانی است و امید است نیروهایی که در این دانشگاه تربیت می شود به هر چه مطلوب‌تر شدن روند امور در دستگاه قضایی بیانجامد.