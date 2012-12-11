به گزارش خبرگزاری مهر، کـیـومـرث کـلانـتـری ادامه داد: اداره کل محیط زیست با اسـتـفـاده از سـوخـت‌هـای نـاپـاک در نـاوگـان حـمـل و نـقـل عـمــومــی بــه شــدت مـخــالــف اســت.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های متولی باید همکاری لازم برای تأمین سوخت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی داشته باشند، اظهار داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان کمبود سوخت CNG برای حمل‌ونقل عمومی را پیگیری می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکـه ایـن اداره کـل بـا تعطیلـی بـرای رفـع آلـودگـی مـوافـق نیست، گفت: آلودگی هوای شهر اصفهان باید به گونه ای مـدیـریـت شـود تـا بـه رونـد عـادی زندگی مردم لطمه وارد نشود.

به گزارش مهر، پیش از این مــدیــرعــامـل شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی اصفهان و حومه گفته بود: به دلــیــــل نــبــــود ســــوخــــت بــــرای فـعالـیت اتوبوس‌های گـاز‌سـوز در شــهـــر اصفهان تـــا ابـتـدای سـال آیـنـده تـمـام اتـــوبـــوس‌هـــای گــاز‌ســوز مـوجـود در سـطح شـهـر دیـزلـی می‌شوند.

کشف 20 قلاده سنجاب در مغازه‌های پرنده فروشی

به گزارش مهر، محیط بانان حفاظت محیط زیست اصفهان ضمن بازدید از جند مغازه پرنده فروشی در اصفهان توسط ، تعداد بیست قلاده سنجاب کشف و ضبط کردند..

این حیوانات با ارزش در زیستگاههای اصلی خود در مناطق جنگلی زاگرس واقع در شهرستان سمیرم رها سازی شدند.

گفتنی است،جمعیت سنجاب ایرانی به علت قطع درختان بلوط و اسارت این حیوان مفید توسط شکارچیان برای فروش به مردم بعنوان یک حیوان خانگی، در حال کاهش است.

سنجاب ایرانی از پستانداران خاص ایران با جثه ای متوسط و دمی بلند و پشمالو است که زیستگاه آن مناطق جنگلی زاگرس در آذربایجان غربی تا مناطقی در استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و فارس است.

دانه های بلوطی که توسط سنجاب ایرانی جمع آوری و در زیر خاک پنهان می گردند یکی از عوامل مهم تجدید حیات جنگل‌های بلوط غرب کشور است.