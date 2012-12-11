به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی با بیان این خبر افزود: یکی از اهداف آئیننامه جدید سرمایهگذاری، پایداری بنگاهها و افزایش طول عمر آنها است که در راستای تحقق شعار سال که حمایت از سرمایه ایرانی است، صورت گرفته است.
وی با تاکید بر این که هماکنون این دستورالعمل مورد تایید معاونتهای امور صنایع و اقتصادی و همچنین برنامهریزی رسیده است، تصریح کرد: زنجیره سرمایهگذاری از جواز تاسیس آغاز و به پروانه بهرهبرداری ختم میشود که در حال حاضر برای هریک از این مراحل دستورالعملهای جداگانهای وجود داشت که با تجمیع همه آنها یک دستورالعمل واحد با رویکرد تسهیلگری و افزایش اثربخشی سرمایهها تدوین شده که به زودی تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به طرحهای مهر ماندگار اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ طرح از طرحهای صنعتی مهر ماندگار دولتی است که بیش از سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری برای آنها برآورد میشود.
شجاعی با تاکید بر این که همه این طرحها بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: برای تکمیل این طرحها ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۵۰۸ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیاز است که با تکمیل آنها برای بیش از ۱۵ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: هماکنون از هفت طرح فولادی احیای چهار طرح جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است. معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن وتجارت گفت: چهار طرح فولادی قائنات، شادگان، نیریز و چهار محال و بختیاری در فهرست طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است.
شجاعی با اشاره به تبیین سیاستهای جدید تجاری در کشور ادامه داد: هماکنون ادبیات جدیدی در تولید و تجارت در حال شکلگیری است، ضمن آنکه هماکنون سرمایهگذاری و شاخصهای صنعت به طور مرتب مورد پایش قرار میگیرد.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدید سرمایهگذاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا شجاعی با بیان این خبر افزود: یکی از اهداف آئیننامه جدید سرمایهگذاری، پایداری بنگاهها و افزایش طول عمر آنها است که در راستای تحقق شعار سال که حمایت از سرمایه ایرانی است، صورت گرفته است.
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