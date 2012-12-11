بابل میزبان لیگ دوچرخه سواری مازندران شد

سید تقی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفتمین دوره لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغر جبرئیلی با حضور هشت تیم فروشگاه دوچرخه ملی پوشان بابلسر، پیتزا نارنج رامسر، شهرداری فریدونکنار، هیئت دوچرخه سواری بابل، هیئت بهشهر، شموشک نوشهر، شهیدان گلگون تنکابن و تولیدی پوشاک نجلای ساری برگزار شده است.

وی افزود: مرحله چهارم این مسابقات در بخش چهارهزار متر امتیازی پنجشنبه و مرحله حذفی مسابقات جمعه هفته جاری در پارک نوشیروانی بابل برگزار می شود.



خدادادی گفت: مرحله سوم و چهارم لیگ دوچرخه سواری باشگاههای مازندران، هفتمین دوره مسابقات لیگ دوچرخه سواری مازندران با عنوان گرامیداشت زنده یاد سید اصغرجبرئیلی با حضور حدود 35 دوچرخه سوار در قالب هشت تیم برگزار می شود.



دبیر هیئت دوچرخه سواری مازندران اضافه کرد: در پایان مرحله اول و دوم این مسابقات که در فریدونکنار برگزار شد، تیم شموشک نوشهر در مجموع دو مرحله با کسب 327 امتیاز پیشتاز بوده و تیم های تولیدی پوشاک نجلای ساری پیتزا نارج رامسر دوم و سوم هستند.



خدادادی اضافه کرد: در مجموع انفرادی دو مرحله مسابقات لیگ دوچرخه سواری باشگاه های مازندان، مرتضی رضوانی از شموشک نوشهر با 185 امتیاز پیشتاز دیگر دوچرخه سواران است.

وی بیان داشت: امین پورنجف و مهدی یخکشی هر دو از تیم پیتزا نارنج رامسر به ترتیب با 160 و 118 امتیاز در تعقیب صدرنشین هستند.